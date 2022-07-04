只差兩個出局數，洛杉磯道奇4日就可以在主場橫掃教士了，但教士在9局上追平比分，韓國選手金河成轟出兩分彈，也就是這一擊助隊以4比2逆轉道奇。教士總教練馬文（Bob Melvin）說：「我們持續奮戰到最後，此戰真的輸不得，球季中有些比賽是特別關鍵的，今天贏下的這場是重大勝利。」

教士正與道奇爭奪國西王座，這波4連戰他們先吞下3連敗，如果慘遭橫掃就會被拉開到4.5場勝差。算上去年的交手，道奇已經在主場對教士9連勝了，這場他們出動當家左投柯蕭（Clayton Kershaw）志在必得，不料毀在牛棚投手金柏若（Craig Kimbrel）手裡。

柯蕭登板先發7局無失分，教士先發高爾（MacKenzie Gore）也只在首局被打1分，雙方相持到第9局，道奇換上終結者金柏若，他在被柯朗沃斯（Jake Cronenworth）揮出強襲球擊中背部，撿球急傳一壘失敗。接著被渥特（Luke Voit）擊出左外野深遠飛球。這球掉到欄杆上又彈回場內，被判定為二壘打，教士追平比數，接著荷斯莫（Eric Hosmer）安打攻下超前分！

金柏若可能被那記強襲球打傷而退場，道奇緊急換上艾曼特（Yency Almonte），結果他一顆失投的滑球被金河成逮中，成為致命的兩分全壘打。渥特賽後談起自己那支「二壘打」，若不是他出棒之後站在原地耍帥（以為是全壘打），他是可以跑到三壘的，所幸教士還是保住勝利。