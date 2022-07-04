「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」活動，架設豎琴網，在不傷害蝙蝠的前提下觀察牠們。（東勢林區管理處提供）

「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」活動，使用蝙蝠錄音器EMT2來調查蝙蝠。（東勢林區管理處提供）

台中八仙山自然教育中心首次攜手黃金蝙蝠生態館，將於8月6-7日推出「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」，由黃金生態蝙蝠館館長團隊，帶大家揭開中海拔山區蝙蝠的神祕面貌，除了有豐富紮實室內課程，更將在森林裡架設豎琴網，實際操作蝙蝠錄音器、打造蝙蝠屋，感受八仙山森林生態的豐富與多樣性。

今年首次推出的「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」，具備精彩豐富的室內課程，除了認識蝙蝠習性與在生態系當中扮演的角色等基礎知識之外，也從藝術與文化的角度來切入，剖析人類與蝙蝠之間的眾多連結。

戶外課程則視天候狀況讓學員體驗近代蝙蝠調查技術，例如架設豎琴網、使用 EMT2 蝙蝠錄音器等調查設備，在不傷害牠們的前提下，保持安全距離觀察這些總是高高在上的小生物；蝙蝠屋的DIY課程，則讓大家親手製作木作的蝙蝠屋，並於課程結束後帶回住家附近架設，延續觀察居家週邊的蝙蝠。

東勢林區管理處表示，本活動即日起開放報名，課程費單人獨享價3200元，雙人共組一座蝙蝠屋優惠價5600元，限18歲（含）以上名眾報名，名額僅有30位，活動簡章下載及報名程序請搜尋「台灣山林悠遊網：八仙山自然教育中心」，專業研習類別內可找到「八仙山的夜空覓行者-蝙蝠初習班」活動。若對活動有任何疑問，歡迎於Facebook搜尋「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」。