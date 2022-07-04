宏利投信正式成為Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.之安本標準境外基金 (Aberdeen Standard SICAV I)的台灣總代理人 (Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A為安本集團之附屬公司，聯同其附屬公司，以下統稱為「安本」），此總代理移轉於2022年7月2日正式生效，宏利投信將負責該等在台灣核備共23檔境外基金銷售及相關客戶服務事宜。

宏利投信自2008年以來為台灣投資人提供多元的投資方案，在境內平台上建置完整的業務及基金管理等相關資源及機制，旨在提供符合台灣投資人需求的投資方案。宏利投信深明多元產品平台的重要性，具有與多方投資顧問合作的豐富經驗，投資觸角除了台灣也擴及不同海外市場。截至目前，宏利投信旗下管理22檔在台灣發行的境內基金，另擔任宏利環球系列在台灣核備的境外基金台灣總代理人。

安本旗下該等在台核備之安本境外基金，以主題型及區域型基金見長，在經歷長期市場變動的考驗下，仍能堅守，證明其投資團隊的實力。此次由宏利投信擔任總代理的23檔境外基金的資產類別包括新興市場、印度及前緣市場相關債券、亞洲及新興市場股票等基金，以及投資區域聚焦北美和永續概念的相關產品。

宏利投信總經理馬瑜明表示:「在目前多變的投資環境下，為了符合投資人的長期需求，我們在整個宏利投資管理的業務上，傾注資源發展與時俱進的收益策略，提供投資人尋求收益的更多選擇。在安本旗下橫跨各區域、各產業及多元主題的股票及債券型等系列境外基金的加持下，能讓目前的產品線愈來愈多元。擔任總代理人一職，不僅能延伸我們的業務觸角，也能同時讓我們的產品線更豐富。未來，結合宏利投信既有的境內投資方案，加上更多的境外產品選擇，讓我們能與全球的投資專業及投資機會更有效的接軌。

宏利金融集團為提供保險及投資方案的全球領先金融業者，作為集團旗下財富及資產管理業務，宏利投資管理秉承集團逾百年機構投資人盡職治理的原則，在亞洲及全球為個人、法人及退休計畫成員提供服務。