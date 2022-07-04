民進黨立院黨團副幹事長黃世杰。（葉書宏攝）

民黨立法院黨團副書記長謝衣鳯（右起）、總召曾銘宗、醫師公會全國聯合會前祕書長蔡明忠4日召開「『3十4』防疫指引配套不足 ～傷害人民健康、侵害人民投票權！」記者會。 （劉宗龍攝）

國民黨立院黨團今（4日）上午開記者會，指控疫情指揮中心「3＋4」入境防疫指引配套不足，讓旅外國人返國投票受阻，恐影響年底大選的投票權。對此，民進黨立院黨團副幹事長黃世杰回應，沒有任何政治考量，完全依據法律規定、行政機關依法辦理，一切都以疫情為考量，他也反酸藍營心中只想到選舉、選票。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會回應國民黨立院黨團指控疫情指揮中心「3＋4」入境防疫指引配套不足，恐影響年底大選的投票權。黃世杰表示，戶籍辦理「逕為遷出」都是依據《戶籍法》及相關法院見解做事實認定，沒有任何政治考量，完全依據法律規定、行政機關依法辦理。

他說，這2年來幾乎沒有限制過本國公民返國的事情，並沒有不能回國這件事情，此外，包含健保、勞退、稅務等相關權益，都有配套行政各主管機關都盡量配合，國人返國後可透過相關機關辦理。

「政府已經有針對旅外國人做出相關調整！」黃世杰說，至今還是以防疫優先，世界疫情並沒有真正消退，還有潛在變種病毒風險，第一優先還是要確保國內國人健康以及相關疫情穩定、社會經濟穩定，若不去考慮防疫量能貿然開放，所造成的風險是國人更不樂見的。

黃世杰也提到，指揮中心、交通部等機關針對回國人數，目前沒有特別塞車情形，也未聽聞有人返國要辦理戶籍登記要投票卻無法辦理者；目前「3＋4」入境措施及每周入境人數會滾動式調整，依據國內疫情狀況，若疫情緩和會再進行調整，但一切都以疫情為考量，而不是心中只想到選舉、選票。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨團3月記者會把返國投票跟開放不在籍投票綁在一起，國內有不同聲音，目前意見很多、爭議很大，國民黨若要把旅外僑民、無法返國的民眾與不在籍投票綁在一起，等於要把台灣的選票寄到國外採通訊投票，國民黨要慎思。

鄭運鵬強調，若要推說因為疫情等因素推不在籍投票，這對台灣選舉的公正性會產生很大的質疑，並非只有國人關心、國際也關心，呼籲國民黨補充說明政治目的是什麼？