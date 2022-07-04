侯友宜說，現在大部的需求者評估都用遠距離的方式，將近8成左右，另外二手輔具不僅免費，還可以幫需求者送到家，讓很多需要輔具的市民朋友非常方便又省錢。(黃敬文攝)

本土確診數連日攀升，輔具遠距評估需求者也持續增加，新北市長侯友宜今(4)日特地前往新北市輔具中心訪視，實地視察遠距評估情形，並且跟一名正在遠距評估的長輩互動；侯友宜說，現在大部的需求者評估都用遠距離的方式，將近8成左右，另外二手輔具不僅免費，還可以幫需求者送到家，讓很多需要輔具的市民朋友非常方便又省錢。

新北市在疫情剛開始時率先超前部署，自2020年4月起，有關身心障礙者、老人部分輔具需求，可以透過線上遠距評估方式進行，不僅快速便民更可以減少當事人外出，避免染疫的風險，在三級警戒期間，更優化遠距評估作法，透過簡訊方式傳連結給民眾，民眾打開連結即可直接與輔具中心人員加line並開啟視訊評估畫面，便利民眾操作。

新北市輔具中心主任楊忠一表示，新北市研發的「五分級動作能力評估準則」及「輔具需求盤點評估表」，運用四種能力將人分為五個等級，以此分類並連結適合的輔具，以評估輔具的準確性與專業性。

侯友宜表示，新北市的輔具資源中心一年將近有1萬6000件輔具提供給需要的長輩使用，而二手輔具佔了1萬4000多件，其中二手輔具的支援提供，第一是免費，第二是送到家，讓很多需要輔具的市民朋友非常方便又省錢。

侯友宜說，新北市運用獨有的社會福利資訊系統，發出簡訊連結LINE好友，與民眾快速建立視訊連結服務；另外也首創「YOUTUBE瞭輔具頻道」，拍攝多部影片、持續更新內容，至今超過176萬次閱覽，是流量最大的輔具專業教學影片頻道，不僅國人受益，甚至全球人都能受益。