今（4日）是農曆六月初六「天貺日」，相傳是玉皇大帝稱帝，「開天門」巡歷世間的日子，命理師泓葆先生指出，這天陽氣極旺，建議可帶家中長輩於午時（中午11：00－13：00）出外散步、曬太陽，促進身體健康。

泓葆先生在臉書PO文指出，貺（ㄎㄨㄤˋ），視也；天貺日即玉帝親自到人間巡視的日子。另外，貺也有賜予的意思，意味著玉帝巡視人間，隨遇而賜。不過許多民眾總以為，天貺日是六月七日，其實正日為六月六日，只是以前是有公家（初六）先祭、民家（初七）後祀的差異。

泓葆先生表示，六月六日陽氣極盛，古時也是皇帝曬龍袍的日子，民間自然也是曬冬衣、曬被褥、曬書的好日子；既可除濕防霉爛、又可得到玉帝賜予的福氣，一舉數得。

另外，古代也會在這天洗浴犬馬，免其得皮膚病；家中有飼養寵物者，千萬不要錯過了。特別是家中有孱弱的病人或老人，不妨也在這天帶著他們散散步、曬曬太陽，使其却陰生陽，體態安康。

命理網站《旺好運》也建議大家，不妨到廟裡走走，求壽、補運、補財庫都會有不錯的效果，不過在求財與功名前，一定要先懺悔，請求神明赦免自己過去無意犯下的罪行，也就是求赦罪，只要夠誠心，就能得到玉皇大帝的開恩加持。