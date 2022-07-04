美系外資對宏達電(2498)出具最新研究報告，直言宏達電在VR(虛擬實境)中具有領先在潛在優勢，故首次將宏達電納入追蹤個股，給予「中立」評等、目標價上看76元。令人值得一提的是，外資假設在產業最好情況下，宏達電股價甚至有望上看181元。

美系外資表示，看好VR(虛擬實境)頭戴裝置2022-2025年3年年複合成長力達73%，宏達電可望受惠元宇宙布局，故首次將宏達電納入追蹤個股，給予「中立」評等，目標價上看76元。

美系外資表示，據調查顯示，宏達電今年手機動能將會是谷底，預估今年貢獻營收僅4%，只是受惠VR頭戴裝置未來3年年複合成長率達73%，宏達電是VR產業中的領導廠商，在B2B企業端高階市場將有表現。美系外資進一步表示，宏達電在VR領域中擅長B2B高階市場，預估在產業最好情況下，宏達電股價甚至有望上看181元。

另一方面，美系外資認為，由於元宇宙產業仍需要時間發酵，因此，現階段僅給予宏達電「中立」評等，但當相關裝置進入主流市場後，VR軟體獲利更顯著，將讓宏達電後市發展更為樂觀。

宏達電上周甫推出一款主打元宇宙概念的智慧型手機Desire 22 Pro，預載多款VIVERSE元宇宙相關應用，只要登入VIVERSE後也可進行數位資產交易，還可以建立虛擬分身的VIVE Avatar，可讓使用者在VIVERSE的不同場域中使用虛擬分身，盼藉此放大其虛擬世界的潛在用戶。