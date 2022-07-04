每個人在戀愛中都有各自最在意的東西，命理網站「星座不求人」分享，12星座談戀愛以後，最害怕的事情是什麼？其中白羊座最害怕被冷漠對待，金牛座害怕被敷衍，雙子座害怕冷戰，獅子座害怕被忽視，天蠍座害怕被背叛，射手座害怕被束縛，雙魚座則擔心沒有安全感。

▍白羊座

白羊座最害怕自己的滿腔熱情，被另一半以冷漠對待。

▍金牛座

金牛座最害怕被另一半敷衍，一眼就能看出來對方是否真誠。

▍雙子座

雙子座最害怕冷戰，他們有什麼事情都喜歡攤開來講明白，認為就算吵架也比不說話還強。

▍巨蟹座

巨蟹座最害怕另一半有事情瞞著自己，他們個性敏感，還有點玻璃心，若發現對方有事不說，他們就會備受煎熬、自己折磨自己。

▍獅子座

獅子座最害怕被忽視，如果發現自己在另一半心裡，其實沒那麼重要，會讓他們崩潰不已。

▍處女座

處女座最害怕另一半不夠堅定，隨時隨地都有可能放開自己的手，讓他們很沒安全感。

▍天秤座

天秤座最害怕另一半把自己的好視作理所當然，並恃寵而驕，把他們當成工具人使喚。

▍天蠍座

天蠍座最怕背叛和欺瞞，個性多疑的他們能一眼看穿另一半的詭計，到時可別怪他們心狠手辣。

▍射手座

射手座最怕被束縛，天生熱愛自由的他們，總是會擔心戀愛沒有一個人來的舒服自在。

▍摩羯座

摩羯座最怕另一半不主動，更害怕他們跨越了心理障礙，主動和對方互動，卻得不到任何回應。

▍水瓶座

水瓶座最怕談戀愛以後沒有自由，但又很矛盾地害怕自己太過自由。

▍雙魚座

雙魚座最怕另一半的態度忽冷忽熱，讓自己很沒有安全感。