2022年上半年國際利空環伺，主要股市動輒雙位數修正，但東協股市表現明顯抗跌，主要是東協國家經濟基本面及企業獲利好轉支撐，且可望受惠低基期效應，吸引資金流入，進一步帶動股市表現，有利適度透過東協基金布局，把握投資契機。

投信法人表示，2022年上半年在俄烏戰爭、通膨壓力、聯準會升息、大陸防疫封城等，金融市場波動頻頻，新興市場面對美元走強，外資大舉撤出，但其中對東協股市卻青睞有加，上半年印尼、泰國與馬來西亞是新興亞股中唯三獲得外資買超市場，累計金額分別為近43億美元、34億美元，及15億美元。

群益東協成長基金經理人高浩偉指出，儘管近日受到通膨高漲的情況尚未緩解，及各國加快升息腳步的影響，引發市場對經濟前景的擔憂，國際股市再遭修正壓力，但在市場投資氣氛謹慎下，東協股市表現同樣受到壓抑。

相較於2021年，東協國家已走出疫情陰霾，製造業恢復擴張，東協GDP成長率預估仍將優於長期均值，企業獲利也可望有高增速表現，可望吸引資金流入。且考量維持經濟復甦態勢，及現階段東協通膨尚可控制，預期未來東協國家升息幅度應不若歐美央行積極，對股市帶來的影響可望較小。

高浩偉認為，隨著各國邊境陸續解封，跨國旅遊逐漸復甦，對東南亞國家觀光產業復甦將是一大利多，並有助股市增添動能，此外全球供需緊張，預期原物料價格短期料維持高檔，部分東協國家為原物料出口大國，相關類股表現可持續關注。投資配置可關注通訊服務、非核心消費、原物料、邊境解封等相關類股表現。