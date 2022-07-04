近期中國大陸防疫封城，許多台商的中國大陸廠營運停擺，某些台商因不熟悉中國大陸出口退稅法令，以「假自營、真代理」方式卻誤觸稅法紅線，除已退稅款被追繳，按視同內銷徵收增值稅，還恐涉及騙稅，處所騙稅款一倍以上五倍以下罰款與刑事責任。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，愈是危機時期，稅務治理愈重要。近幾年台商因中國大陸生產製造的優勢降低，多已轉型外發給陸資加工製造，自身僅扮演採購、客戶服務、物料與品保管理等角色。出口業務則委託專門的代理出口商辦理增值稅免抵退稅，殊不知這樣的安排可能已踩到「假自營、真代理」的出口退稅紅線。

「假自營、真代理」指代理出口商以自營名義出口、申報退稅，但實質上並未實質參與出口交易活動（例如：不承擔出口貨物品質、結匯或退稅風險等），僅收取部分代理服務費的經營行為，因此會被視同內銷業務。

徐丞毅指出，稅法規定的背後邏輯是為了降低虛假申報出口退稅安排，但代理出口商自營安排並無真實商品交易，增值稅專用發票和出口報關單均有虛構成分，極可能造成出口貨物報關單與海運提單內容不符。此外，這類的出口商會簽屬一份採購出口貨物的假合約，但私下又同時與生產企業簽訂代理出口協議。

在陸出口代理業務並不是被禁止，而是受到嚴格的監管。若要符合條件，徐丞毅表示，首先委託方必須是增值稅一般納稅人的生產企業，且出口的貨物為其自產的產品，並已辦理出口退（免）稅備案。再者，外貿綜合服務企業須符合相關資格與備案。此外，生產企業除已和境外客戶簽約，還需和外貿綜合服務企業簽訂外貿綜合服務合約，約定由綜服企業提供包括報關報檢、物流、代辦退稅、結算等服務，並釐清雙方法律責任。

中國大陸稅務法令時常更新，各地主管機關對法令的實務理解也不盡相同。為了避免稅務治理鞭長莫及，徐丞毅建議，台灣總部可持續加強相關中國大陸稅法實務更新，在規劃新交易時，應整合稅務法律專家的意見後，預先取得稅務機關的裁定意見，方能避免誤觸中國大陸經商的紅線。