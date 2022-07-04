大陸女星趙麗穎主演的新戲《幸福到萬家》正在熱播中，趙麗穎身為「戲劇女王」，飾演農村婦女「何幸福」，不過劇中有一個軟爛男角色「大勛」，雖然從頭到尾沒露臉，但是媽寶又軟弱個性，被觀眾痛批是渣男，角色正好撞名男星魏大勛，也意外在網上引發討論。

趙麗穎在新戲《幸福到萬家》飾演農村婦女「何幸福」，「大勛」則是女星張可盈飾演妹妹「何幸運」的男友，雖然從頭到尾沒有露臉，只出現講電話的聲音，但是對女友態度惡劣，加上媽寶又軟弱個性，被觀眾痛批是渣男，而角色名字正好撞名男星魏大勛，網上還以「大勛 渣男」上熱搜。

無端被討論的魏大勛則在微博曬出「哎呀，嚇死我了」的表情包，以及暈倒在沙發上的動圖，流露出哭笑不得的無奈，有人認為這只是巧合、覺得魏大勛太敏感，也有粉絲認為撞名實在不妥，對此，《幸福到萬家》的編劇則PO文：「真是抱歉」，並附上2016年創作的劇本檔案，疑似否認藉角色來炒作，但發文事後就遭刪除。

《幸福到萬家》引發討論的，還有劇中的婚鬧習俗，劇中趙麗穎結婚，張可盈送嫁，但賓客行徑太誇張，拿「婚鬧」習俗為由，把張可盈衣服撕爛、伸鹹豬手，趙麗穎為救妹妹霸氣破門，對村長告狀，劇情引來不少討論。