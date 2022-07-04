為協助國中小學營造沉浸式英語學習情境，教育部國教署110學年起與學術交流基金會合作推動「美籍英語教學人員獎學金計畫（ETF計畫）」，引進57位美籍英語教學助理至國中小學進行英語協同教學，111學年將再引進77人。

ETF教學助理除於課堂中協助教師營造口說英語環境外，也透過投入學生社團活動、球隊運動、陪伴閱讀、舉辦營隊等活動，鼓勵學生開口說英文，並將英語溝通融入學生日常校園生活。

以花蓮縣立東里國小為例，於該校服務的ETF教學助理藉由舉辦聖派翠克節活動，讓學生從遊戲中認識愛爾蘭的節日，更可以從互動中自然開口說英語。

另外，為帶給更多偏鄉學童難忘的英語學習體驗，ETF教學助理也進駐南投縣埔里國小及南光國小進行全英語營隊活動，設計以土、火、水三種元素為題，尋找各式各樣的石頭、製作美國露營點心烤棉花糖巧克力夾心餅以及認識水中生物等系列課程，帶領學童從自然中進行沉浸式學習體驗。

苗栗縣僑成國小及鯉魚國小辦理以客家文化為主軸的營隊活動，ETF教學助理設計客語、木雕、農產以及地理等四大主題的學習內容，期透過兼容客語的英語學習，讓學童們能夠更加了解自己的家鄉和文化。

教育部國教署表示，111學年度將繼續推動ETF計畫，預計引進77人，持續擴增英語教學人力資源，並藉由深度文化交流，期以讓學生在課堂之外活用英語。