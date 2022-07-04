據大陸央視新聞報導，中國物流與採購聯合會今天（4日）公佈，6月份中國物流業景氣指數52.1％，重回50％以上的擴張區間。隨著穩經濟相關宏觀政策的持續發力，國內疫情防控形勢向好，市場供需兩端業務活動趨於活躍，物流行業逐步恢復至正常水平。

中國物流業景氣指數在連續三個月運行在50％以下的收縮區間後，6月份再次回升到擴張區間。

從區域看，中國東中西部地區，較上月均有回升，且均位於擴張區間。從企業規模看，大中型物流企業穩定在景氣區間，小微型物流企業回升空間仍然較大。

中國物流信息中心主任劉宇航解讀，6月份物流業景氣指數重新回升到一個景氣區間，釋放出物流行業持續向好的積極信號；物流市場的供需兩端的活躍度在提升，市場主體活力在增強。

從分項指數來看，12個分項指數均有不同程度回升，其中業務量指數、新訂單指數、庫存週轉次數指數、設備利用率指數以及從業人員指數回升幅度明顯。

其中，新訂單指數已經連續兩個月大幅上升，顯示物流需求逐步回升，物流訂單明顯增加，其中快遞快運業新訂單指數回升幅度明顯。

另外，在相關政策的帶動下，物流企業的經營信心得到了有效提振。6月份業務活動預期指數為54.9％，較上月回升1.2個百分點，為近4個月內的最高點。

中國物流信息中心主任劉宇航表示：隨著穩增長和助企紓困政策逐步推進，以及重點領域產業鏈的逐步恢復，對物流市場的需求將進一步釋放，物流行業整體將有望恢復和保持在一個相對活躍的水平區間。