日本桌球天后福原愛，去年與台灣桌球男神江宏傑鬧出婚變時，江宏傑42歲的親姊姊江恆亘曾無辜遭殃，被日本媒體形容為「怪獸大姑」，甚至傳出她也是造成兩人婚變的導火線之一，讓江恆亘遭到大批網友的批評，不再更新任何社群媒體。而神隱1年多的她，近日終於回歸社群平台並不時分享生活近況，昨日她也罕見透露自己消失1年裡所做的事情，再度引起網友熱烈討論。

江恆亘昨（3）日晚間於個人IG上發出一張居家敷臉的照片，並貼文透露自己過去有很長的一段日子裡搬到山上居住，這段時間中她幾乎不用手機看社交媒體，手機訊息也盡量不回覆，將所有社交降為零，當作是給自己的處方籤。江恆亘在山上也透過勞動身體、寫作、閱讀，來隔絕那些混亂又吵雜的聲音，慢慢地將浮躁的心沉澱下來，感受自己的呼吸及心跳，一個想要好好活下去的跳動。

而這樣的生活也讓江恆亘體認到「時間的確帶走了我的膠原蛋白，卻也給了我一顆強心臟和成熟的韻味」，並強調「我會持續學習讓自己離線，打開內在的感知去察覺活著的真諦。Who cares, I am busy loving myself.」似乎已走出過去的陰霾。

網友看到後也相當欣賞她現在的生活觀，紛紛留言「好好活著，用心感受才是最重要的」、「膚（敷）完好睡覺」、「愛自己就對了」、「適時的開處方箋調整身心步調，如同車子定期保養，房子固定打掃，人何嘗不是需要放空」，受到一致好評。