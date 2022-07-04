上周五美股三大指數收高，但周一美股指數期貨下跌，給香港股市帶來壓力，目前恆生指數下跌0.8%，為21681.90點。國企股(H股)跌0.78%，為7607.27點。

恆生科技股小跌0.34%，商湯繼上周四崩跌47%後，周一進一步下挫，目前跌16.6%，跌幅最大。其次為舜宇光學跌6.6%，小鵬汽車跌5.9%。嗶哩嗶哩漲3.1%，漲幅最大，其次為京東健康漲2.9%。

上周五（7月1日）為香港特別行政區成立紀念日，港股休市。

贛鋒鋰業遭中證監立案調查，目前股價下跌3.4%，稍早前一度跌近8%。

電力股逆勢上揚，華電國際今天除息，股價上漲逾6%，華潤電力目前漲3.7%，股價創下3個半月新高，華能國際漲2.3%。

中國煤炭工業協會新聞發言人張宏日前接受媒體訪問時表示，今年前5個月全國原煤日均產量超過1200萬噸，創下歷史新高，今年夏季全國煤炭市場仍將維持基本平衡到略顯寬鬆的態勢。分析師表示，這意味著電力用戶將不會面臨缺煤的情況。

博奕股表現疲弱，澳博跌逾5%，金沙中國跌1.6%，銀娛跌近3%，永利跌約4%，美高梅中國跌3%，新濠國際發展跌近5%。

澳門再度爆發疫情，受到當局大幅收緊防疫措施影響，6月博奕收入較去年同期大減62%，僅達到24.77億元澳門元，創下2020年9月以來新低。第二季博奕收入年減66.5%。

比亞迪小跌0.6%，儘管該公司上半年新能源車累計銷量達64.64萬輛，超越競爭對手特斯拉同一期間的約56.47萬輛，拿下全球冠軍寶座。