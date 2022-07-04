烏克蘭施壓土耳其對竊取烏國資源的掠奪行為採取行動後，烏國當局今天表示，安卡拉當局扣留一艘從烏克蘭竊走穀物的俄羅斯貨船。

英國「金融時報」報導，烏克蘭駐土耳其大使包德納爾（Vasyl Bodnar）今天表示，俄國籍貨輪「芝貝克．霍利號」（Zhibek Zholy）被禁止進入土耳其黑海港口卡拉蘇（Karasu）。

包德納爾告訴烏克蘭電視台：「我們和土方充分合作，這艘船在港口入口遭到扣留。」

「芝貝克．霍利號」是烏克蘭亞速海（Azov Sea）伯德揚斯克港 （Berdyansk）今年稍早被俄軍占領以來，第一艘在此裝載的貨船。包德納爾表示，土耳其當局將在明天決定如何處置這艘船，「明天就會知道這艘船的命運」。

根據官員說法以及路透社看到的文件，烏克蘭先前央請土耳其扣留「芝貝克．霍利號」。

路透社記者看到「芝貝克．霍利號」停泊在卡拉蘇港口外，距海岸約1公里處。

芝貝克．霍利號是已知第一艘從俄國新占領港口出發前往俄國以外目的地的貨船，地方當局盛讚這標誌著商業港口的重新開放。

烏克蘭政府一名高階官員在基輔證實土耳其的舉動，稱此次扣押是「國際刑事合作的一環」。

俄羅斯塔斯社（Tass）報導指出，這艘船被拒絕進入卡拉蘇。土耳其外交、貿易和運輸部都沒有回覆記者詢問。

烏克蘭檢察總署上週要求土耳其扣留「芝貝克．霍利號」。包德納爾說，「芝貝克．霍利號」從伯德揚斯克離開，是企圖「侵犯烏克蘭的領土完整」。

烏克蘭指控莫斯科從俄軍占領的土地上竊取糧食，並利用占領的港口將其運出烏國以在國際市場上出售。

控制著連接黑海和地中海的博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）與達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）的土耳其當局先前似乎不願對烏克蘭指稱載有被盜糧食的船隻採取行動，儘管其中一些船隻已停靠在土耳其港口，而其貨物出售給土耳其買家。

安卡拉先前主張，由於一些船隻使用偽造文件，顯示它們是在俄羅斯而不是被占領的烏克蘭領土裝載，技術上很難判定貨物的真實來源。「芝貝克．霍利號」上一個已知的停靠港是黑海東北海岸的俄國港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk）。

土耳其在黑海的兩個鄰國俄烏開戰以來，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）小心翼翼地維持平衡。

雖然土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員國，為基輔提供武裝無人機、限制俄軍進入其水域和領空，但艾爾段仍試圖避免激怒莫斯科，因為俄國是安卡拉在能源、貿易和旅遊方面的重要合作夥伴，在敘利亞和利比亞衝突中也是。

然而，土耳其為建立糧食走廊，確保目前卡在烏克蘭的約2000萬噸小麥在夏季收成前出口，與聯合國進行了密切的外交協商。

基輔官員警告，俄羅斯若不結束對烏克蘭黑海港口的封鎖，該國糧食出口可能處於危險，從而加劇全球糧食短缺的威脅。烏克蘭糧食出口占全球總量近15%。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110704