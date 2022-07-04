牽動台灣80萬股民心的鴻海（2317）除息秀4日登場，扣除5.2元息值的鴻海除息參考價一舉下修至101元，在台股不振之際，鴻海股價也受到牽累，一度破百，今日回測百元關卡的除息行情能否順利過關，成為今日觀盤重點。

鴻海史上最高的5.2元現金股利正式在今日除息，儘管高達720.87億元的現金股利，須等到7月28日股利發放日，股民才會正式入袋，但佔台股權重3.32％的鴻海走勢依然是台股榮衰的指標。

然受到近期台股不振拖累，再加上外資在除息前三個交易日棄守，由買轉賣，鴻海今年的除息秀並不被市場看好，致鴻海早盤以100.5元開出，呈貼息0.5元，盤中還一度跌破百元關卡，來到99.5元，雖然台股今日震盪依舊，相較於大盤，鴻海除息表現相對平穩，截至10點30分止，股價都在99.5元至102元間游走，振幅僅2.48％，表現只能算是抗跌。