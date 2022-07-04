台灣IP。高雄原創「高雄聊療號輕軌列車」療癒上路，市長陳其邁開箱啟動。高雄市政府提供

「2022臺灣文博會」和「2022台灣設計展」日前公布今年皆在高雄舉行後，引發民眾高度期待與討論，今天(4日)上午高雄市長陳其邁出席「台灣IP ‧ 高雄原創──聊療號」輕軌彩繪列車開箱啟航，也象徵「2022臺灣文博會」進入倒數啟動，正式宣布高雄響應系列活動蓄勢待發。

台灣IP。高雄原創「高雄聊療號輕軌列車」療癒上路，象徵2022臺灣文博會及台灣設計展兩大盛會將在高雄全面啟動。高雄市政府提供

令人驚喜的是，這列「聊療號」輕軌車身上，集結六位來自高雄創作者之超人氣貼圖明星，包含貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PP mini小小企鵝，並搭配具高雄代表性的IP角色「工人漁婦」。人氣貼圖角色躍上高雄輕軌作為「2022臺灣文博會、台灣設計展在高雄」的活動大使，以逗趣可愛且吸睛的造型搭配高雄盛夏海天一色背景，熱情邀請大家一起到高雄參與今年8-10月的文化盛事。

高雄市長陳其邁表示，繼「2022台灣燈會在高雄」成功向外界展現高雄城市美學的蛻變與升級。時隔半年，高雄將再結合「2022臺灣文博會及台灣設計展」在高雄的兩大盛事，發起「台灣設計‧設計台灣」系列活動，作為兩大盛會的地方回應，此次將再向世界展現高雄百年來作為全台最大的「港都」，如何以深厚且多樣化的城市文化脈絡導入創意與設計，來打造台灣海洋首都品牌及創新視野。今天「聊療號」輕軌列車的正式啟航，也宣告文博會進入倒數階段，接下來「台灣IP ‧ 高雄原創」的六位貼圖明星將帶給市民朋友更多精采活動，請大家拭目以待。

高雄市副市長史哲表示，為回應首度移師高雄舉行，以「圖像IP」為主展區之一的「2022臺灣文博會」，市府這次首度集結這六位來自高雄的「台灣IP」貼圖明星，搭配「2022臺灣文博會及台灣設計展」在高雄展開貼圖角色合作企劃。這六位貼圖IP角色均是LINE貼圖的熱門排行榜上有名，深受民眾喜愛，但仍有許多人不知道他們來自高雄。

史哲並表示，高雄作為眾多貼圖創作者的孕育搖籃地，提供高雄創作者源源不絕的創作養份。今年，在高雄盛大舉辦「台灣設計設計台灣」響應活動，特別邀請這六位高雄創作者一同返鄉擔任活動大使共襄盛舉城市盛事，透過貼圖角色的量身創作投射出對於家鄉的情懷與熱愛。

文化局長王文翠則表示，這將是地方政府首度與「LINE貼圖」一起大力為台灣IP圖像宣傳！尤其社群軟體及貼圖的使用，已深入陪伴我們多年，它非常台灣，同時也很貼近日常生活。這輛「聊療號」集結來自高雄的六位貼圖明星，在城市的交通網絡中頻繁穿梭，直達每個目的地，也療癒城市中的每個角落。今年夏天邀請大家一起到訪高雄感受這六位貼圖角色的迷人魅力。

高市府過去推出2021跨百光年《鏡百銀河系》輕軌彩繪列車、「2022台灣燈會在高雄」主視覺彩繪輕軌列車及該場燈會移動式作品《微光流動》輕軌彩繪列車，皆帶來轟動性討論，這次於「台灣設計設計台灣」再次推出「聊療號」，六位超人氣高雄原創貼圖明星首度集結，勢必再度引爆追車熱潮！本次攜手合作六位來自高雄的超人氣貼圖明星共襄盛舉，包含台灣第二位挺進LINE原創市集名人堂的「貓爪抓」、於2020年陸續晉升名人堂之列的「塔仔不正經」及「無所事事小海豹」、獲得「最受海外歡迎的貼圖角色」榮耀的「豆卡頻道」、療癒系角色「ㄇㄚˊ幾兔」曾奪得「LINE原創市集人氣王」，而「PP mini小小企鵝」曾獲年度排行榜TOP 10的人氣新星。今年夏天，就和六位貼圖明星一起搭乘這輛療癒彩繪輕軌—聊療號，來高雄聊療文創設計熱浪如何席捲整座城市。

想追蹤「台灣IP ‧ 高雄原創─聊療號」的粉絲，可透過「高雄iBus公車即時動態資訊」APP，輕軌即時動態查詢編號KLRT-19，或洽輕軌客服（07-7939676）即可追車拍照，捕捉城市裡最可愛療癒的角色身影。