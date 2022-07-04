兒少代表出席接受暑期防疫包捐贈。（台中市社會局提供／陳淑娥台中傳真）

18間公托和親子館獲贈30萬元教玩具。（台中市社會局提供／陳淑娥台中傳真）

100位弱勢家庭兒少獲得暑期防疫包。（台中市社會局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市親子館是提供親子共學、共玩和共同成長的好去處，社會局匯集各界愛心，為小朋友準備多元豐富暑假禮物，和平親子館獲贈30萬元提升設施設備，18間公托和親子館獲贈30萬元教玩具，還有100位弱勢家庭兒少獲得暑期防疫包。社會局長彭懷真4日出席聯合捐贈儀式，感謝善心企業和團體的熱心公益，為孩子打造更幸福完善的學習成長環境。

彭懷真表示，親子館供親子們共學、共玩和共同成長，和平親子館是全國第一間位在原住民區的親子館，感謝鄉野情戶外休閒專業中心捐贈30萬元，協助和平親子館強化翻新設施設備；親子館也計劃添購泰雅傳統服飾和織布機等物件，辦理傳統編織、傳統舞蹈和泰雅美食等在地文化課程。

此外，台灣孔孟文化事業有限公司、財團法人台北市蔡雪泥公益慈善基金會和財團法人功文文教基金會，合贈一批KUMON教玩具，包含益智拼圖、七巧板、中英文字卡、中英文童謠CD等，總價值30萬元，將分送給18間親子館和公托，啟發幼兒多元智能。

功文文教基金會董事長趙文瑜表示，教玩具有助於刺激幼兒語言和肢體動作發展，在遊戲中激發孩子的學習動力，建立數、量、形和空間的概念，培養專注力及思考力。基金會不但捐贈教玩具，還提供教育訓練，教導托育人員教玩具操作方式。

社會局指出，財團法人感恩基金會關懷弱勢兒少，今年挹注社會局「疫起共度、暖心紓困」計畫，捐贈100份暑期防疫包，包含超商商品卡、桌遊、跳繩、八寶粥、穀物沖泡包、酒精擦濕巾等內容物，即便兒少因疫情影響，在暑假期間減少戶外活動，仍可利用防疫包兼顧飲食健康與休閒育樂，維護身心健康。

今日聯合捐贈儀式，包括社會局長彭懷真、市議員張瀞分、王朝坤、功文文教基金會董事長趙文瑜、董事吳仁宗、秘書長蔡曉萍、扶助關懷協會執行長黃仁祈、親子閱讀協會理事長謝凉共襄盛舉。