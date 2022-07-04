澎防部 施菀芊下士（左） 首次參與神弓操演，心情相當緊張，從駐地的追瞄練習到射擊模擬器訓練，同袍們相互扶持、反覆訓練，為的就是在實際射擊時，表現最佳狀態，尤其看見命中目標的瞬間，更深刻體認苦盡甘來的意義。中華民國陸軍臉書

陸軍航特部年度最大的演習「神鷹操演」，今天起將一連3天在屏東九鵬基地舉行。陸軍各型直升機齊聚，並對海上目標進行炸射，以驗證陸航部隊戰力。

據軍方官員指出，第四作戰區於7月4至6日於屏東滿州鄉九棚地區執行「民國111年飛彈射擊訓練」-神鷹操演，計派遣AH-64E、AH-1W、OH-58D、UH-60M及CH-47SD等各式機型參演。全程依國土防衛作戰想定架構，並設置靶船、靶機模擬敵軍射擊，展現參演官兵扎實訓練。

此外，陸軍日前在屏東地區實施代號「神弓操演」的飛彈射擊訓練，進行「雙聯裝刺針飛彈系統」及「復仇者飛彈車」實彈射擊，除有本島部隊進行射擊之外，還有來自馬防部，澎防部的DMS雙聯裝刺針飛彈射手參與。據了解，這次神弓操演有6名女射手參加，命中率百分之百。

陸軍官員說，打雙聯裝刺針飛彈，鎖定後只有3秒時間反應，並不簡單。而且神弓操演不是訓練「模範生」，固定由一批官兵反覆操演，反而是年年讓沒打過的官兵操練，人人都有實彈射擊機會。據了解，這次神弓操演，下午打的比上午好，因上午陽光角度照射相當刺眼，影響些許命中率。