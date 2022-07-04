曾姓男子冒用拱天宮名義，在社群網路散播謠言。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香活動今年5月圓滿落幕，不過進香期間有人刻意冒用「白沙屯拱天宮」製作影片，散播不實謠言，讓廟方憤怒提告。通霄警分局經多日追查，逮到35歲曾姓主嫌和其另2名涉案女性同夥，經查發現曾嫌還因傷害案遭通緝，警詢後依妨害名譽罪嫌將涉案人員全數移送地檢署偵辦。

白沙屯媽祖進香活動，已有200多年歷史，被列為國家級無形文化資產，每年從拱天宮出發到雲林北港全程400公里，拱天宮廟方今年5月20日出發、27日回宮，進香活動落幕，隨香報名人數破9萬創歷史新紀錄。

不過進香期間，有信徒發現拱天宮名義遭到冒用，並被以「粉紅小超跑」名稱，在網路社群散播進香是騙取信徒香油錢等言論，拱天宮直指冒用者惡意造謠，因此憤而報案並提告。廟方得知造謠之人落網，指媽祖婆保佑，讓不肖人士被繩之以法，也盼嫌犯能記取教訓，不要惡意攻擊。

通霄警分局通受理後立即成立專案小組偵辦，偵查隊長曾冠喜說，偵辦過程發現影片都是團一個組織所拍攝，不是派人至拱天宮拍攝擲爻影片、蒐集網路上資料到影片後製剪輯都有專人負責，分工相當縝密，且且刻意隱避身分不易鎖定。

但警方鍥而不捨追查，鎖定來自高雄的曾姓男子等3人，並追查出曾嫌有案在身，因此行蹤飄忽不定，但警方抽絲剝繭，掌握到曾嫌跟2名女性友人，落腳在苗栗某汽車旅館，也得知曾嫌計畫再找下一間宮廟犯案，並1日在供奉關聖帝君、苗栗市玉清宮前，將曾嫌等人拘提歸案。

曾嫌則辯稱，自己也是白沙屯媽祖信徒，他拍攝進香、擲筊等影片，是想要驗證媽祖是否被人為操控，並非故意造謠。而警方訊後依妨害名譽罪嫌將曾男等3人送辦。