中國人民銀行（大陸央行）今天（7月4日）公佈了兩項新的金融對外開放政策。

一是啓動香港和內地的互換通，在債券通的基礎上，境內外投資者通過香港與內地金融市場基礎設施的連接，參與兩地金融衍生品市場的一項機制性安排，有利於滿足投資者的利率風險管理要求。

二是建立人民幣與港幣之間的常備互換安排。中國人民銀行與香港金管局將雙方已建立的貨幣互換安排升級為常備互換安排，協議長期有效，將長期有效部分的規模從5000億元擴大至8000億元，進一步優化資金，這也是中國人民銀行第一次簽署常備互換協議。

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝今天在「債券通5週年論壇暨互換通發佈儀式上」發表主旨演講表示，這兩項政策將進一步提升兩地金融市場聯通項目，鞏固香港國際金融中心和離岸人民幣業務的樞紐地位，充分體現中央政府對鞏固和提升香港國際金融中心地位的高度重視，體現了中央政府支持香港長期繁榮穩定發展的信心和決心。

潘功勝表示，今天是債券通實施5週年，2017年在香港回歸中國20週年之際，連接大陸與香港債券市場互聯互通的債券通正式上線運行，成為中國金融市場對外開放的重要里程碑。5年來，債券通運行平穩高效，為大陸深化金融市場的改革開放，為香港國際金融中心的發展注入了新的活力和能量。

潘功勝表示，5年來，境外投資者持有的中國債券總量以年均約40％的速度增長，目前持債的總規模約3.7兆元人民幣，中國債券先後被納入彭博巴克萊指數、摩根大通和富時羅素等全球三大債券指數，反映了中國債券市場不斷提升的國際影響力和吸引力，也反映了全球投資者對於中國經濟長期穩定發展，金融市場擴大開放的信心。

潘功勝強調，中國金融市場發展的經驗表明，擴大開放是實現中國金融市場發展市場化、法治化、國際化目標的強大推動力，也是進一步提升中國金融市場服務實體經濟能力的關鍵之舉。香港作為國際金融中心，有很多有益的條件獨特的優勢，是內地金融市場開放的重要窗口和橋梁，也是國家對外開放戰略先行先試的重要試驗場，繼續堅定不移的擴大中國金融市場高水平對外開放，支持香港國際金融中心的繁榮發展，是中央既定的大政方針，也是中國人民銀行一項重點工作任務。