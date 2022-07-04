新北運動熱區推出許多室內外運動課程，新北市體育處表示，7月24日至9月25日有9場金牌選手驚喜課程，師資陣容包括剛拿下2022年世界女子拳擊錦標賽57KG級金牌的東京奧運拳擊國手林郁婷、台灣鐵人之王張團畯、萬金石馬拉松國內女子冠軍蔡昀軒、東京奧運體操國手洪源禧等，即日起可至《新北運動熱區－區動城市》報名。

新北市體育處表示，金牌選手驚喜課程場場精彩，《7／24、8／14鐵人三項》由張團畯分享三鐵在他生命中的價值，關於運動、生活、家庭，帶學員了解堅持和努力的重要性，並體驗三鐵運動的魅力。

《8／6初級拳擊》拳后林郁婷帶學員用最安全的方式接觸看上去很危險的拳擊項目，透過拳擊的規則介紹，基礎的教學，讓民眾親自體驗拳擊的熱血感受。

《8／6跑步》國內馬拉松賽事常勝軍蔡昀軒分享訓練內容，從暖身、收操、配速訓練等，邀請民眾一起感受跑步的樂趣；《8／13體操》由洪源禧及洪仕東兩位金牌選手帶領認識體操的種類、動作欣賞，分享運動日常飲食，國家隊的生活及未來規畫等。

《9／3跑步》曾廷瑋帶學員做肌力與敏捷訓練等；《9／25基礎羽球》呂佳彬從羽球規則、動作講解、場上意識分享、比賽經驗分享，讓你充實羽球運動知識，無論是剛剛想加入羽球行列的初學者，還是已經打了很久想來訓練基礎的老手，都很適合參與。

新北市體育處表示，配合教育部體育署運動i台灣2.0專案推廣全民運動，今年以區動城市為主題，規畫新北運動熱區的運動課程相當豐富，結合民間專業運動經營團隊，涵蓋新北多個行政區開出各項課程，包括森林跑站(板橋、土城)、Waypoint FITNESS (新莊)、蜂巢運動(林口、泰山、五股)、體超(三重、新店、中和)。

課程包含很受歡迎的跑步、肌力訓練、舞蹈等，也有特別球類運動，如健球、旋風球、地壺球，分齡的體操、籃球、拳擊等，民眾可在網站上找到想體驗的運動，課程都有專業教練教學，除了免費還有集點換贈品活動，累積越多運動點數，就有機會抽到Apple Watch。