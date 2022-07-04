首批Novavax疫苗抵台，台北市副市長蔡炳坤表示，台北市規畫近4萬劑疫苗， 5日上午9時開放疫苗預約平台讓民眾網路登記，共有2.5萬劑。

蔡炳坤表示，目前Novavax這支疫苗大家都很關注，中央預計7月8日開始接種，北市7月5日早上9時開始預約，可到台北市疫苗預約系統，有兩天預約時間。

蔡炳坤說明，北市疫苗預約系統準備2.5萬多劑，接種期間是7月11日開始到7月17日，下周開始接種，此外，北市有6家醫院7月8日開始接種，包含台大醫院、台北長庚醫院、博仁醫院、中心診所、和信醫院、台北市立聯合醫院忠孝院區等6家醫院。

蔡炳坤說明，7月11日後還會有22家醫院提供接種，達到1萬2460劑疫苗，這次北市Novavax疫苗共規畫近4萬劑，包括疫苗平台、醫院門診掛號，民眾可多利用。

此外，6個月大至5歲莫德納幼童疫苗何時可上路，蔡炳坤表示，預計7月中下旬接種，中央表示疫苗進來時程稍微延誤，疫苗若進來後就會儘速規畫，讓家長可以選擇。