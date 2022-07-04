黃瑋昕開心出席慶功宴。（新禧未來音樂提供）

陳子鴻（左）與黃瑋昕開心舉杯。（新禧未來音樂提供）

馬來西亞歌手黃瑋昕（Haezee），憑藉個人首張創作專輯《LOVE MAZE》入圍第33屆金曲獎最佳新人，雖最終沒能拿下獎項，但唱片公司為她照常舉辦慶功宴，Haezee開心表示：「謝謝大家一起幫我完成這張專輯，第一次參加金曲獎感覺一切都很棒，很享受所有過程，特別是穿禮服走紅毯感覺很新鮮。」席上，工作人員告訴她說千挑萬選的金曲戰袍被讚賞為「紅毯第一美」，她笑說終於體會女明星為什麼參加典禮都要餓肚皮，透露金曲當天其實只吃了一片西瓜和一顆茶葉蛋，因為「那件衣服太逼人」。

聊到沒得獎會不會失落？Haezee大器表示：「我真的沒有得獎失落心，之前的小緊張是怕萬一得獎沒表演好，倒不是緊張得不得獎，因為我好像缺乏競爭的心，就是喜歡做想做的音樂，第一張專輯就能入圍算是給自己很大的動力，也算是一種肯定，音樂是誠實的東西，對得起自己最重要。」她也特別恭喜偶像蔡健雅，典禮之後的Party上她主動過去找蔡健雅合照，跟她說高中時參加歌唱比賽就選了她的「拋物線」，蔡健雅開心地回她「good choice」，她覺得音樂女神唱了25年，依然對音樂充滿熱情，是她努力學習的目標。

至於下一張專輯的計畫？Haezee表示「沒有時間表，就是要做好才會跟大家見面，希望每一次交出來的作品都對得起自己和歌迷」；特別的是，慶功宴上，《1500聲量音創學院》校長陳子鴻難得撥空受邀出席，他肯定黃瑋昕絕對有做音樂的能力，誇讚她除了才貌雙全外，也鼓勵作品可以多加強勾勒情感共鳴的部分，只要持續創作，絕對有機會再叩關金曲。