頭份市中央路頭份國中前測速桿，成為今年上半年桿王。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣警察局交通警察隊公布今年上半年固定式測速照相桿逕行舉發件數前5名的地點，其中頭份市中央路頭份國中前測速桿取締4043件最多，超越「連續3年穩坐桿王台61線後龍段97.55公里處」，成為上半年桿王。

警察局深入分析，頭份市中央路是來往頭份市、竹南鎮主要道路，周邊工業區、餐飲商場多，因此出入車流也越來越多，再加上中央路改造工程在去年完成竣工，道路變得寬敞好走，駕駛人容易不自覺提升車速，超過速限50公里規定，因此今年上半年超速違規件數大幅提升。

另外第2名至第5名地點及超速件數，依序是台61線後龍97.55公里（北向）3853件、台3線大湖段131.6公里（北向）2062件、台13線頭屋段24.2公里（南向）1623件、台3線獅潭段108公里（南向）971件。

苗栗縣警察局長陳武康表示，警方取締違規超速是避免車輛行車速度過快，導致駕駛人來不及採取反應措施而失控發生交通事故，呼籲所有民眾遵守交通規則，以維護自身及用路人安全。