沈慧虹辭去副市長首日，今天正式投入選戰，一早先到城隍廟上香，再到十八尖山向晨運的民眾問好。（民進黨提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨提名新竹市長參選人沈慧虹，辭去副市長首日，4日正式投入選戰，一早先到城隍廟上香，再到十八尖山向晨運的民眾問好。此外，沈慧虹的競選看板今天也首度亮相，年輕珊瑚紅色搭配「溫暖、堅定」、「讓專業的來」標語，爭取市民認同。

沈慧虹今天上午與民進黨新竹市議員參選人馬不停蹄展開行程，先參拜城隍爺，展現新新竹隊團結力量；再前往十八尖山與民眾問早，許多民眾熱情回應，不僅要她加油，也肯定新竹市長林智堅多年施政成果，希望沈慧虹能延續幸福城市與政績。

沈慧虹表示，今天是正式投入選戰的第1天，也是當市民的第1天，她一大早到城隍廟與十八尖山，就是要展現必勝的決心，未來她將穿著林智堅送的小白鞋跑透透，走進新竹的大街小巷，踏遍每個菜市場，以最誠懇的態度爭取市民支持。

沈慧虹說，過去林智堅帶領市府團隊，成功翻轉新竹，當中每項重大建設，她都參與其中，每次艱困任務，她都使命必達，她不是素人，她是最有經驗的專業者，過去8年，林智堅和她共同為新竹打下基礎，未來8年，她將接棒建設，讓新竹市幸福延續。

競選團隊表示，此次看板特別選用珊瑚紅系，除了呼應沈慧「虹」名字的諧音，珊瑚紅帶有沉穩、低調中綻放光澤的質感，與沈慧虹溫暖、堅定、專業的形象十分相符，更帶有默默做事，三十年磨一劍，在專業領域中逐漸展現光彩的意涵。