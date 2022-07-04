台中59歲朱姓婦人深夜外出散步迷途，驚慌失措跌入田中，家屬找不到人緊急報警，經調閱監視器，朱婦已走了4公里遠，員警趕到現場展開地毯式搜尋，終於發現滿身泥濘婦人徘徊鄉間小路，口中說著「我要回家」，家屬喜極而泣平向警方道謝。

后里分駐所指出，日前深夜12點近30分許，一名女子神色慌張告知值班員警「幫忙找我婆婆」、「家人已經找了好久都找不到」，警員張延吉一邊安撫報案人情緒，一邊了解案情。

原來是59歲朱姓婦人大約晚間22時外出，家人依照媽媽日常生活「僅是外面吹吹涼風」，豈知過了10分鐘，要陪她聊天時，卻發現婦人已遠離住家街道了。因正值深夜時分，不論家屬或協尋員警都更加著急。

員警依報案人所提供訊息，研判可能3條行經方向，除了通報線上巡邏警員王璽睿、陳柏勳搜尋外，也積極調閱相關監視器影像，經過濾數十支監視影像比對身影後，最令人意外的事，發現迷失婦人居然已走向離住家約4.5公里外的偏郊外田間道路，因幅員遼闊不易找尋。

員警趕到現場進行地毯式搜尋，終於發現滿身泥濘的婦人走在鄉間小路徘徊，口中說著「我要回家」，令在場的所有人都激動起來，所幸婦人平安，家屬得知消息後壓抑不住喜悅情緒激動落淚帶回返家。

事發隔日，婦人兒子親自到后里分駐所感謝警察協尋，也透過市議員施志昌服務處製作感謝狀，表揚警察的辛勞。

大甲警分局表示，警察隨時在市民身邊，市民有任何困難可隨時找警察；籲請市民，家中若有容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可攜帶小型定位器型手機或載具、穿戴防走失手鍊或在隨身衣物繡上聯繫方式，協助尋獲者能夠快速聯繫家屬，讓親愛的家人平安返家，避免發生意外。