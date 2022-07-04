德國和愛爾蘭在周日同聲發出警告，稱英國首相強生(Boris Johnson)計畫撕毀英國脫歐協議當中的北愛爾蘭條款，在法律和政治上是沒有根據的。

英國議會正計畫一項新的法律，將單方面改變英國與北愛爾蘭之間的海關安排。該安排最初是作為英國脫歐協定的一部分而成立。

英國政府表示，計畫中的改變，對於緩解脫歐協定當中的繁瑣規定相當重要。該脫歐協定主要是防止英國脫歐後，英國商品透過北愛而流入到愛爾蘭和歐盟國家。而強生認為，這些海關檢查正在加劇該區域的緊張關係，威脅該地區在1998年達成的和平協定。

德國和愛爾蘭外長則共同在英國的觀察家報(Observer)撰文駁斥了強生的觀點，並表示，英國單方面打破該兩年前的國際協定，在法理和政治上都站不住腳。

德國外長Annalena Baerbock和愛爾蘭外長Simon Coveney共同表示，此將創造出一系列新的不確定性，使找到解決方案變得更加困難，「我們敦促英國政府放棄單邊的做法，表現出同樣的務實態度，並願意與歐盟妥協」。

強生政府也表示，仍傾向於與歐盟談判來解決問題，但是布魯塞爾需更加靈活，才能實現此一目標。