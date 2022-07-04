豐興(2015)周一(7月4日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸再跌300元，鋼筋基價也每公噸下跌300元，鋼筋已連3周下跌，型鋼產品基價則持續平盤，呈現連八周平盤。上周全省買盤也均有進場，鋼筋有機會尋求築底。

回顧上次6月27日盤價，持續受到通膨、升息影響，豐興再調降鋼筋產品價格，每公噸大降千元，創下去年2月1日的近一年半以來單周最大降幅；上周國內廢鋼雖然平盤，但6月23、25日已經分別先跌每公噸400元、500元；型鋼產品基價則維持平盤，呈現連七周平盤。

國內內銷盤價續跌，本周豐興廢鋼收購價每公噸下跌至1.12萬元，鋼筋也下滑至每公噸2.13萬元，型鋼產品基價則持續持平至2.86萬元。不過本周內銷盤價跌幅縮小，加上美國貨櫃廢鋼平盤有撐，豐興莊文哲表示，鋼筋有機會尋求築底。買氣方面，上周全省買盤也均有進場。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持續下跌，本周從每公噸430美元續跌為390美元，連五周下跌，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價則持平至每公噸370美元，終結連兩周下跌，澳洲鐵礦砂由每公噸114.9美元轉小漲至115.3美元，同樣終結連三周下挫。