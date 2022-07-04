【旅遊經 洪書瑱報導】

大耳狗的粉絲請注意，想跟「喜拿」一起慶生嗎？受到許多大小朋友喜歡大耳狗喜拿適逢20周年生日，加上暑假到來，隨著全台疫情趨緩，為搶攻親子旅遊商機，台北文華東方與台灣三麗鷗（Sanrio Taiwan Co., Ltd）跨界攜手合作，在台灣推出大耳狗主題房，也是在台首次的喜拿主題房，除了客房有大耳狗喜拿的可愛裝飾外，入住期間還有限定禮品，讓房客免費帶回家，大大滿足粉絲心裡的願望！

「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」主題房，讓大小朋友全面享受和大耳狗喜拿的美好假期時光。

「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」住房專案每日限量三間，期間限定至9月30日止

寬達21坪的大耳狗喜拿主題文華客房

主題房設計結合台北文華東方優雅細緻的歐式風格與大耳狗喜拿的可愛魅力，在寬敞的客房內以柔美粉藍色的大耳狗喜拿掛畫、專屬花禮以及雲朵抱枕點綴，在豪華的大理石浴室以及步入式衣櫥的鏡面上都能看到超萌的大耳狗身影，讓賓客全面享受和大耳狗喜拿的美好假期時光。此外，入住期間還可獲得專屬期間限定禮品，包含房內的大耳狗毛巾、馬克杯、玻璃水瓶、盥洗包，以及由文華餅房精心打造的大耳狗肉桂捲，全都搭配大耳狗喜拿X台北文華東方酒店限定圖素，退房後都能帶回家收藏。

「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」住房專案，自即日起至9月30日止，每天特別規劃限量三間，以兩種主題房型販售，文華客房寬達21坪，每房每晚13,000元起，而酒店最受住客喜愛的行政都會套房每晚25,000元起，住宿期間享有豐盛早餐及多款專為此住房專案設計的大耳狗喜拿限定禮品，入住賓客可完全沉浸在大耳狗喜拿超萌的氛圍，享受歡樂度假時光。

※.「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」住房專案，即日起至9月30日止，專案推出五大禮遇：

一、期間限定大耳狗喜拿主題房，寬達21坪的文華客房每晚13,000元起 (每天限定兩間)、寬達26坪的行政都會套房每晚25,000元起 (每天限定一間)二、享每日豐盛早餐。三、入住套房則可多享行政禮遇，包括免費下午茶點及晚間雞尾酒點心 ，以上餐點提供兩位成人及一位兒童享用。四、住房專屬大耳狗二十周年限定禮品：馬克杯兩入、毛巾兩入、盥洗包、肉桂捲四入、玻璃水瓶六入。五、免費加床一張

房內專屬禮品還包含文華餅房精心打造的大耳狗喜拿肉桂捲、專屬限定禮品包含大耳狗盥洗包。