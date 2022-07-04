【旅遊經 洪書瑱報導】蹦火仔漁業並不是整年都可以捕捉，主要只有在5月到9月進行作業，源自於北海岸原住民巴賽族，是利用「磺石｣，加上水產生可燃的氣體「乙炔」來點燃火炬，瞬間出現強烈火光可以吸引青鱗魚跳出水面，並形成了壯觀且富有生命力的畫面。蹦火漁業主要在捕撈青鱗魚供養殖漁業餌料使用，而捕撈過程的畫面，也曾登上《國家地理雜誌》獲得攝影金牌，是台灣難得的地方文化，但這地方文化，已有消失的疑慮，欲體驗的民眾，民眾不妨趁早體驗，留下這記憶寶藏！

瞬間出現強烈火光吸引青麟魚跳出水面

這富生命力的補魚景象，即使放眼全世界，也已是越來越難得，金山僅存蹦火船「富吉268」，面臨進口磺石的成本節節高升，為了保存傳統金山磺火的漁法與文化努力轉型，新北市漁業處及金山區漁會促合富吉268號火長簡士凱與山富旅遊等各個旅遊渠道，透過觀光行程與專業的文史工作老師導覽，可以加深在地學子和國內旅人對蹦火漁業文化的認識，並推廣在地漁村特色，傳承台灣傳統漁業文化，也讓蹦火漁業文化全方面的起航，永續傳承「蹦火仔」的漁人精神。

因此新北市攜手山富旅遊力推文化資產「蹦火仔」7月開始起航，觀光級的娛樂漁船帶領遊客體驗世界僅存的磺火漁法，在海上近距離的觀賞「蹦火仔」磺火捕魚過程，還能拍攝數千條青鱗魚跳出海面的迷人畫面。

新北市漁業處表示，為了保存百年傳統漁法「蹦火仔」，除了補助電石外，也持續協助金山區漁會，來媒合各旅行社及娛樂漁船與蹦火漁船合作，並辦理蹦火仔展演遊程，提升蹦火漁業知名度，增加漁船主展演收入，讓蹦火漁業增加多元收益，歡迎各地民眾來金山遊玩，一睹世界僅存「蹦火仔」的獨特魅力。漁業處也提醒大家，疫情期間走訪漁港或景點時，別忘了作好防疫措施，勤洗手、戴口罩、注意個人衛生，保護自己也保護他人。

山富旅遊表示，金山蹦火人文體驗為夏日限定行程，世界唯一的磺火漁法，屬於台灣少有的漁民文化，活動期間7月至8月，專業的導覽及搭乘觀光級的漁船，讓遊客深度體驗近距離的金山「蹦火仔」，用生活來記錄這差點消失的古法捕魚！相關資訊可電洽山富旅遊！