【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部以自行車環島路網為主幹，串聯鐵路旅遊、地區型自行車道及特色景點等，規劃出全國16條自行車多元路線。其中交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）以「徐行縱谷」自行車旅遊品牌，藉由深度漫旅的特色，結合當地自然、人文、景觀與遊憩資源，推動花東縱谷轄內3條多元自行車路線。

▲花蓮壯闊的海岸風光。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

交通部觀光局主任秘書林佩君提到，觀光局為持續活絡觀光內需市場，協助觀光產業業者穩健度過疫情挑戰，將自7月15日起推動悠遊國旅新一波振興措施，希望與業者做好接待準備外。

對於縱管處推出「徐行縱谷」自行車新品牌遊程，包含「太魯閣峽谷單車x洄瀾漫波」、「森林療育x走入黑熊國」、「稻米文化x池上田園風光」，讓旅客以自行車騎訪太魯閣峽谷欣賞山海美景；以療癒及自然生態跟著布農族人走入有熊國度瓦拉米步道；或是騎乘在成片稻浪中，走訪關山、池上小鎮，非常適合疫後旅遊。

▲2022徐行縱谷自行車旅遊推廣記者會。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

行政院東部聯合辦公室執行長洪宗楷也表示，花東觀光資源豐富，北從太魯閣，南至臺東，都有精彩的旅遊內涵，值得大家一遊再遊。臺東縣池上鄉長張堯城則邀請民眾，一定要來參加徐行縱谷遊程，並搭配台東的熱氣球，來到花東就像出國，歡迎大家到訪。

郭振陵處長表示，即日起3條自行車旅遊產品將會正式於趣吧旅行社上架銷售，同時提供首波的促銷活動給搶先體驗的民眾，第1波「暑假安心遊」促銷活動期間為即日起至7月31日止，將提供4人同行，團費折扣1,000元的優惠，限量290組，額滿為止。

自由行的旅客則可參加「玩騎認證」活動，玩騎花東縱谷任一條多元自行車路線軌跡，就有機會至指定地點兌換限量好禮！縱管處期許未來能透過自行車徐行的速度，以及自行車/電輔車的輔助，讓旅客更輕鬆、更深度的走訪，並看見花東縱谷豐富的人文風景。

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