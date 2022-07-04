行政院長蘇貞昌今（4日）上午8時召開擴大防疫會議，蘇貞昌表示，7月即將進口6個月至5歲幼童可施打的疫苗，但由於全球疫情有回升趨勢，上周更已上升21％，且不排除與Omicron亞型BA.4及BA.5變異株有關，因此現行邊境管制措施應繼續維持，滾動檢討邊境管制措施。

蘇貞昌表示，感謝指揮中心、教育部與地方政府持續努力，包含學童、65歲以上長者之國內疫苗人口涵蓋率持續穩定提升，7月也即將進口6個月至5歲幼童可施打的疫苗，請指揮中心持續就各廠牌幼童疫苗洽購適足的疫苗數量，並按規劃推動進行施打作業，以提升國內全年齡人口的保護力。

蘇貞昌表示，由於全球疫情有回升趨勢，上周更已上升21％，且不排除與Omicron亞型BA.4及BA.5變異株有關，境外移入案件亦持續檢出此二變異株，而目前國內也進入暑假期間，相關旅遊及聚會之頻率皆會增加，因此現行邊境管制措施應繼續維持，並請指揮中心持續觀察國內確診病例與中重症比例，並視疫情發展與國內醫療量能整備，再滾動檢討邊境管制措施。

指揮中心表示，全球疫情近期回升21％，歐美增幅頗大，但包括日韓、新加坡與菲律賓等國也上升20％至50％，可能與暑期旅遊增加以及Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加有關；國內疫情近一周本土病例數雖呈下降趨勢，輕症／無症狀比例維持近99.6％，但境外移入病例持續檢驗出Omicron亞型BA.4及BA.5變異株，須持續密切監測進入社區情形，而暑假期間因國內外旅遊及聚會人次增加，境外移入及本土疫情風險可能上升。

指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.33％，第2劑為84.08％，第三劑為70.34％，若以符合第三劑接種間隔人數統計，第三劑施打率則為94.13％，累積施打已超過5812萬人次；有關滿6個月至5歲幼童之疫苗，預計7月初將進口約45萬劑莫德納（0.1毫克／毫升劑型），將依疫苗進口及檢驗封緘作業時程，預計在7月中下旬請地方政府衛生局推動接種作業。

截止7月2日止，5至11歲兒童第一劑疫苗戶籍人口接種率為75.4％，第二劑疫苗戶籍人口接種率為19.5％，其中6至11歲莫德納第一劑疫苗已接種約28.6萬人次，莫德納第二劑疫苗已接種約11.3萬人次，5至11歲輝瑞第一劑疫苗已接種約79.4萬人次，輝瑞第二劑疫苗自6月22日起逐續接種，全國已接種約16.5萬人次。

指揮中心指出，截至7月2日止，12至17歲青少年第三劑施打約66.3萬人次，戶籍人口接種率達55.4％，社區涵蓋率達71.1％，因學生已開始放暑假，已請地方政府持續針對符合接種間隔、而適逢考試而未接種第三劑者，持續安排／指定合約醫療院所或開設接種站接種；75歲以上長者第1劑為80.2％，第2劑為75.6％，第三劑為64.6％ ；65至74歲長者第1劑為89.7％，第2劑為86.9％，第三劑為78.4％，其中，65歲以上第三劑接種率為73.4％，若以符合接種間隔者計算則已達96.3％，第四劑接種率則為19.7％。