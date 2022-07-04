富邦金控今舉辦「2022富邦財經趨勢論壇年中場」；富邦投顧董事長蕭乾祥表示，今年市場面臨3項調整，包括經濟成長趨緩、全球供應鏈重組導致通膨壓力及QE退場的資金緊縮，而今年2月份爆發的俄烏戰爭，進一步加劇了這三項調整的影響；面對全球金融市場評價轉趨保守下，蕭乾祥預估，下半年台股指數區間為14500至17000點。

台股連續下跌好幾個交易日，今盤中指數最低來到1萬4213點；蕭乾祥認為，台灣經濟成長率維持3％以上水準，股票殖利率還維持4％水準，在股價大幅修正下，本益比已降至12倍以下，價值投資已經浮現，大盤指數只要低於1萬4500點以下，就是逢低投資的好機會。

而台積電股價今跌破450元大關；蕭乾祥指出，台積電先進製程領先，競爭對手短時間很難超越，明年全球對先進製程的晶片需求需求未減；蕭乾祥進一步指出，經濟、通膨、貨幣政策環環相扣，壓抑股市漲升動能，科技終端產品前景一好兩壞，電腦及筆電、智慧型手機需求明顯降溫，電動車出貨量維持成長，現在是半導體成熟製程面臨壓力；半導體產業高速成長的榮景，將自今年開始走緩，預期這一波半導體產業的景氣成長修正將在2024年落底。

台股從18600點跌到1萬4200多點，累計跌勢已達4400點，蕭乾祥認為，台股第3季就會出現中級反彈，幅度可達2000點以上。

選股方向上，蕭乾祥點名，持續看好碳中和的電動車及綠能、儲能等3大族群；其次半導體產業雖然成長趨緩，但在先進製程及功率半導體部分前景仍舊看好；另外在傳產績優指標股及金融產業的銀行類股，今年獲利表現仍可望穩定成長，投資人可以針對這五大族群的績優個股逢低布局。

台灣經濟成長率今年受到俄烏戰爭、上海封城等不利因素影響，表現明顯低於去年，但下半年的經濟有機會在疫情逐漸解封及進入傳統出口旺季的帶動下，逐漸回溫；就台股與主要國際市場基本面比較，台股的股利殖利率僅次於新加坡，而經濟成長率表現亦僅落後於中國大陸及印度，兼具成長與殖利率優勢，也為台股的下檔提供基本面支撐力道。

蕭乾祥表示，整體來看，雖然今年上市企業獲利成長趨緩，加上FED縮表市場降溫，因此預估台股加權指數下半年本淨比區間將落在1.7-2倍之間，換算指數點位為14500至17000點。