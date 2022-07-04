侯友宜親自到場參加機捷泰山站北側出入口啟用儀式。（呂健豪攝）

位在新泰塭仔圳重劃區內的機捷泰山站北側出入口今（4）日正式啟用，新北市長侯友宜也到場參加啟用儀式，他表示這個出入對於地區發展非常重要，除了民眾不用再冒險穿越30米道路外，未來塭仔圳帶動經濟、產業、人口進駐，再加上五股、泰山輕軌，能讓成為新莊、泰山永續發展，不斷向往前走的力量。

塭仔圳市地重劃區有捷運機場線通過，站點分別為北端的A5泰山站，南端的A6泰山貴和站，其中A5站周邊土地劃定為第二種商業區用地，未來可供地區性之零售業、服務業及其有關商業活動使用，所以北側出入口的啟用，對於未來的發展佔有相當重要的地位。

侯友宜指出，大台北的中心、新北的中心就塭仔圳，這個400公頃的市地重劃案為北台灣最大，在整個都市的規劃中，會帶動幾十萬人口的進駐，也帶動產業、經濟的發展，而機捷的貫穿，使得這個出入口剛好正對塭仔圳，所以塭仔圳未來長程的發展跟捷運息息相關，也隨著這個出入口的啟用，帶動更多的願景。

然而在建設過程當中，剛好碰上物價調漲的過程，其中最重要的是土地取得，市府花了21個月才順利取得土地，中間又經歷2次流標，最後終於順利在109年招標出去，用了2年時間讓這個出入口能夠正式啟用，侯友宜說，如果沒有這2年的積極作為，現在的經費大概會是2年前的2倍，也就是會從2億跳到4億以上，所以他很感謝同仁的努力。

新泰塭仔圳市地重劃工程目前正全面推進中，執掌整個重劃案的新北市地政局表示，機捷泰山站位於新北大道與泰林路口，為重劃區內重要的交通樞紐，在捷運軌道與路網相互加乘下，重劃開發完成後人口進駐，更有利於帶動周邊商業發展。

泰山站旁既有泰林路，原本就是新莊、泰山間的交通要道，目前因路幅不足，交通尖峰時間容易塞車，將在重劃工程完成後，拓寬成為一條嶄新的30米計畫道路，紓解當地交通。另考量周邊民眾多為騎機車到泰山站轉乘捷運，為解決周邊機車停車位不足問題，特別與交通局合作開闢廣二臨時停車場，共開闢233個機車停車位，已於今年1月啟用。