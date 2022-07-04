繼上周五收在近兩周新低後，周一日股反彈走高，日本遭逢前所未見的熱浪侵襲，在公用事業股上漲帶動下，日經225指數早盤收漲0.58%，為26,085.07點，盤中一度跌破26,000點重大心理關卡。東證一部指數晨收漲1.01%，為1863.67點。

儘管大盤上午走高，但在全球經濟放緩的擔憂籠罩下，市場信心仍然低迷。

周一（7月4日）為美國獨立紀念日，美股休市，也可能影響其他市場的交投情況。分析師表示，因缺乏帶動買盤的題材，在經歷上周的重挫後，市場正處於區間反彈格局。

上周日經指數周線跌3.01%，東證指數周跌2.08%。

周一公用事業股勁揚4%，在日經指數主要類股中表現最佳，東京電力大漲11.4%。

科技巨頭軟銀集團晨收漲2.96%，其上周周線慘跌逾6%。

據報導指出，軟銀旗下投資基金Fortress Investment Group周末出價逾2000億日圓（約14.7億美元）收購Seven & I Holdings旗下崇光·西武百貨公司（Sogo & Seibu）。

另一方面，百貨公司業者J. Front Retailing下跌5.54%，該公司在上周五收盤後發布旗下大丸百貨（Daimaru）和松（土反）屋百貨（Matsuzakaya）的營收報告。

日本第二大行動電信商KDDI Corp早盤收跌1.79%，盤初一度重挫近4%，該公司的通訊系統在周末大當機，影響全日本近4000萬用戶，創下其史上規模最大的系統故障事件。