男女交往多少都會有親密接觸，一名女網友表示，睡著醒來發現身上的連身裙已掀到胸下，她傳訊息質問已外出工作的男友，但對方都不承認，令她氣得大罵「死變態，誰會把自己的裙子掀起來」，她更懷疑男友偷拍，貼文引發逾7千名網友抨擊，「都睡在一起了，這反應不合理啊！妳要不要去當尼姑」，更有不少女網友直言，穿裙子睡覺本來就會捲到腰部。

原PO昨（3）日於臉書社團《爆廢公社》指出，下班回家後和男友聊天聊到睡著，醒來後發現身上的連身裙掀到胸下，下半身大走光，她懷疑是男友所為，因男友已外出工作，她傳訊息質問對方，「為什麼掀我裙子？」更怒罵對方是「死變態」，男友澄清自己絕對沒有，還替她蓋好被子才出門。

但男友的說法無法說服她，還懷疑男友有偷拍嫌疑，她氣炸，「誰會把自己的裙子掀起來，家裡只有我跟他兩個人，而且我還睡著了，怎麼問都不承認，該相信他嗎？」

原PO睡教醒來後發現身上穿的連身裙整個掀起來，下半身走光，她懷疑是男友所為。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光，引發逾7千名網友討論、抨擊，「都睡在一起了，妳這反應不合理啊！怕人家碰你可以去當尼姑啊」、「妳男友交到妳這種的，真的很衰，分手了啦」、「看來男生真的要好好保護自己啊」、「下次穿褲子睡啦」、「妳男友值得更好的」、「都睡同張床了，妳在意裙子嗎？」、「誠心建議男友快逃」、「妳交男友是當工具人用嗎？」

留言中有不少女網友看不下去留言，「穿裙子睡覺本來就會往上跑」、「我穿長裙睡覺，醒來都會掀到腰以上喔」、「妳是不是沒穿過裙子睡覺」、「沒穿過裙子睡覺？我窄裙睡到起來裙子都會捲到腰部」、「本來就會掀起來，正常的」、「傻眼！你可以再穿同一套，自己睡一晚看看」。