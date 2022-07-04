政府推動「2030雙語政策」引發爭議，全國教師工會總聯合會今天召開「雙語國家更名 學校亂象不減」記者會，學者批評，這項政策最後的結果不只是中英文雙輸的局面，更是學習效果大打折扣、競爭力突落猛降的、乃至階級固化、認同混亂的多輸局面。

蔡政府原本推動「2030雙語國家」政策，但引來外界批評，行政院國家發展委員會於3月28日宣布，原「2030雙語國家政策」更名為「2030雙語政策」，不僅在國內爭議未減，歐盟及其會員國家的駐台代表日前聯名致函行政院，認為台灣不該獨尊英語。

全教總今天召開「雙語國家更名， 學校亂象不減」記者會指出，政策雖已更名，但實質內涵與投入的經費、資源卻未改變，雙語政策對中小學教育現場的衝擊仍是現在進行式。

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩指出，所謂「雙語政策」會把台灣變成如新加坡一樣雙語皆陋的所謂的「雙語國家」。他強調，這種政策對學科教學的嚴重衝擊更會從根本上阻礙知識的吸收，最後的結果不只是中英文雙輸的局面，並進一步造成階級固化。

雙語國家政策能否達到規畫者想像中的目標--提升國際化與競爭力？廖咸浩說，國際化若意味著視野的擴大，則與英文能力的關係並非理所當然，甚至獨尊英語所造成的英美中心慣性，反而易於窄化其視野，削弱真正「國際化」的可能。

台北市明倫高中英文老師陳建州表示，雙語教育絕對不是提升台灣英語教育的最佳解方，更可能是一波造成台灣學生學科學力倒退和教育品質流失的瘋狗浪。台灣英語教育迫切要解決的是：雙峰落差與師生比問題、教學環境欠佳，以及未能真正落實聽說讀寫並重的教學與評量。

宜蘭縣公正國小雙語教師鄭祺怡表示，雙語課程教授的不是英語，而是各種不同的學科；隔行如隔山，英語教授對於不同學科現場的指手畫腳常常讓人啼笑皆非。

全教總理事長侯俊良指出，雙語政策已經明顯歪樓，出現國文老師教甄考英文、卻不考中文，以及教甄雙語開缺與錄取率遠高於一般缺的現象，充分反映出現場的焦慮，背後則是錯誤政策與KPI的導引，全教總除了替一般專業科目教師叫屈，更擔心獨尊英語的結果，淺化了學科課程，最終影響廣大學子的學習品質。