面對紙漿、燃料等成本全面上揚，造紙業者撐不住，在國內銷量相當大的好市多（Cotsco）衛生紙本月價格再度調漲，每串（24包）售價從365元調漲為389元，漲幅約6.5％，這已經是好市多衛生紙半年多來第三度漲價。國內永豐實（6790）、正隆（1904）等衛生紙業者蠢動，坦承成本壓力沈重，會持續與客戶溝通轉嫁成本。

通膨壓力炸鍋，國內量販龍頭好市多旗下自有品牌KIRKLAND衛生紙，7月再度調漲售價，每串價格從原本365元調漲為389元，漲幅6.5％，而這已經是好市多衛生紙半年多來第三度調漲售價，最初是去年11月從每串319元漲到335元，今年5月再從335元漲到365元，事隔兩個月，本月再度調漲至389元。總計三波調漲，漲幅超過兩成，這顯示出造紙業者的成本壓力相當大。

國內永豐餘集團旗下家用品子公司永豐實、以及正隆等衛生紙業者雖然沒有說破，但表示會持續與客戶溝通，希望能適度轉嫁成本。

有造紙業者私下坦言：「有點羡慕好市多。」因為好市多畢竟是外商，售價可以直接反映成本，但身為本土業者，漲價要顧慮的層面比較多。

永豐實旗下擁有五月花、得意、柔情等多個知名家用紙品牌，居國內衛生紙市占排行榜第二位，今年2月底曾進行一波價格調整，衛生紙平均售價調漲約8％，不過這個調幅無法完全反應成本，後續會不會調漲？永豐實主管表示，公司會密切觀察原物料趨勢變化，彈性應對。

另一家紙大廠正隆旗下擁有春風、蒲公英等品牌，同樣在農曆年後有進行一波衛生紙價格調整，漲幅與同業差不多。至於接下來會不會再調漲？正隆主管表示，成本壓力一直都在，公司有持續與客戶溝通，希望能轉嫁成本，但各通路狀況不太一樣，漲價動作會是循序漸進。

影響造紙業最重要的幾項成本，短纖紙漿價格去年均價約600多美元，今年最高衝上每噸900美元，漲幅將近五成；另外煤炭價格從去年初每噸90美元，前陣子因為俄烏戰飆升到300美元，最近雖然稍微回檔到260美元～270美元，但仍居高檔，比起去年漲幅是數倍計。相較之下，衛生紙的漲價速度完全跟不上成本飆升速度，造紙廠獲利持續承壓。