由於市場變數─通膨、升息、地緣政治在第三季依然未解，投資風險仍大，對於第三季資產配置展望，富達表示，減碼風險性資產並增持政府債。

富達指出，除非通膨受到控制與央行鷹派態度有所下降，否則股市的波動仍將劇烈。美國的實質收入與儲蓄率正在轉為負值，雖然現在企業獲利良好，但當成本增加且需求減少時，部分企業毛利也有壓力，此時由下而上的選股策略成為投資重點，要篩選出能因應成本增加或能轉嫁成本給終端客戶的優質企業。

至於固定收益市場展望，富達表示，各國央行積極升息推升企業違約風險，也使信用債券利差有進一步擴張的可能性。儘管目前全球央行普遍施行偏鷹派的政策，但因有經濟衰退疑慮下，不認為央行最終會如市場預期般，採取強烈且積極的緊縮政策，因此傾向於增持存續期間。富達表示，利率的走升空間有限，因為投資人對經濟放緩的擔憂將開始主導資產走勢。非投資級債利差擴張幅度大，隨著成長預測被下調及違約風險的重新定價，非投資級債可能會面臨新的壓力，因此，對目前來看，投資級債看來更具投資吸引力。

正因富達認為風險性資產並未完全反映硬著陸已增加的可能性，所以，該投資團隊減碼風險性資產，政府債則由中立態度轉為增持。