為烏克蘭作戰的外國戰士們。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭延燒4個多月，《華盛頓郵報》（The Washington Post）採訪多名赴烏打仗的台灣戰士，其中一名戰士描述差點命喪俄軍炮火下的驚險經歷，另外有台灣士兵表示，親赴戰場是為了向全世界展現台灣人願意幫忙，包括美國、烏克蘭等多國戰士聽到他來自台灣後也紛紛表明，日後若台灣有需要，大家會在台灣相見。

俄羅斯於2月底入侵烏克蘭後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）即號召各國志士加入，籌組國際軍團，目前尚不清楚究竟有多少台灣人加入，不過《華盛頓郵報》粗估，約有10名台灣人赴烏幫忙。

當中也包括27歲、曾接受兩棲「蛙人」訓練的陳廷偉（Chen Ting-wei，譯音），他透過電話受訪時描述在前線作戰時的生死一瞬間。他說4月受指派保衛烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）附近的一座村落，有一天他與隊友們躲在壕溝裡時，一輛汽車從後方疾駛而來，一名從美國陸戰隊退役的隊友建議大夥離開，以防汽車是俄軍的偵防車，不到一分鐘，他們小隊躲藏的區域就遭到轟炸，一名來不及逃離的隊友不幸被炸死。

陳廷偉說，他在烏克蘭學到的最重要經驗是在戰場上的敏捷性，「沒有這個經驗，你就無法快速反應。」

26歲、來自新竹的潘（Pan）姓志願者說，烏克蘭軍隊讓他印象最深刻的是非常重視有特殊能力的士兵，他說當為偵查前線的無人機駕駛提供掩護時，他們接獲的指令是「不顧一切代價」保護駕駛。

他告訴《華郵》記者，在台灣，電子戰專家的地位低於傳統軍隊，而軍隊仍在推廣使用刺刀。他說回台後希望開設訓練營，和同僚一起教台灣人怎麼防衛自己。潘姓志願者先前曾先後在我國的特種部隊、法國傭兵團服役。

另外，來自桃園的導遊莊育瑋（Chuang Yu-wei，譯音）表示，他在澤倫斯基號召國際志士加入的隔天就報名參加，「台灣不能是只會哭著要幫忙、卻不願意幫助別人的大嬰兒。」他在3月抵達烏克蘭後，就開始執行巡邏、煮飯、運送供給品、在哈爾科夫前線附近挖戰壕等工作，「有多少人來不重要，你就是必須來。」

已經51歲、90年代服役的莊育瑋說：「我想讓世界看到，我們不是那種躺在地上等別人來救的那種人，如果你想要別人幫你，你必須先幫助別人。」

其他台灣戰士則對烏克蘭民間的士氣印象深刻，來自台中的34歲Uber Eats外送員李丞霖（Lee Cheng-ling，譯音）說，他印象最深的就是烏克蘭民眾的意志，這讓他對台灣人感到擔憂，「他們非常團結」，他感覺台灣人的團結比較像是做給國際看。

For volunteers from Taiwan, the war in Ukraine is a chance to bring battlefield experience back home — where debate is raging over military readiness. https://t.co/4CnnR46Cf8 — The Washington Post (@washingtonpost) July 3, 2022

台灣戰士們也向他國同僚說明台灣的處境，陳廷偉說，當他向其他外國戰士表明來自台灣時，大家都承諾，如果台灣有需要，會來協助台灣，「來自波蘭、美國、澳洲、巴西及烏克蘭的人全都告訴我，如果中國攻打台灣，『我們會在台灣見』。」