徐瑋吟曾遭初戀男友劈腿卻不願分手。（衛視中文台提供）

林采緹遭男友劈腿、動手，卻藕斷絲連一再復合。（衛視中文台提供）

愛情讓人好盲目！衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請溫翠蘋、熊熊、徐瑋吟及林采緹分享戀愛時太過盲目的親身故事，沒想到徐瑋吟、熊熊、林采緹超盲目的愛情故事，都發生在19歲，故事還一個比一個還瞎，重點是3人都覺得對方除了脾氣差跟劈腿之外，都對自己滿好的，讓主持人曾國城指著3人，爆氣的說：「一個一個，歸剛欸啦！」

熊熊說19歲那年迎來人生的初戀，當時的男友大她快10歲，在2人交往期間，男友其實都跟其他女生小曖昧。有次，男友跟熊熊說女生朋友喝醉，他下樓跟對方講一下話，結果等熊熊下樓時，卻看到那個女生躺在男友的懷裡，對方一看到熊熊出現立刻酒醒彈開，後來男友幫對方叫計程車後就扶著對方下樓梯，站在2人身後的熊熊卻看見他們有一邊的手是十指緊扣著，等男友送對方上車，熊熊就弱弱的問為何跟對方十指緊扣，卻惹來男友一陣大怒，覺得熊熊在找碴，還氣說要去飯店住一晚，熊熊只好求男生不要生氣，趕緊說要弄小吃給男友吃討他歡心，讓巴鈺氣得說：「超卑微的耶！」

還有一次最誇張，熊熊跟男友吵到要分手，收完東西就回家，隔天想起還有東西忘記拿，確認男友不在家後，用自己偷打的備份鑰匙打開房門，看到一個女生穿著男友的T恤，下半身還只穿著內褲，對方看到熊熊出現，馬上道歉說不知道2人還沒分手，然後就趕緊收拾離開。當晚越想越氣的熊熊，就約朋友去喝酒，喝醉的她要打電話給另一個朋友抱怨，卻誤打到男友手機，熊熊一聽到男友聲音立刻崩潰邊哭邊罵，男友趕緊問她在哪，知道地址後馬上來接熊熊回家，回到家後男友媽媽看到竟然對熊熊說：「你跟我兒子在一起就應該知道他是這樣的人，因為他爸也是這樣，要不就接受要不就離開」，熊熊看了一下男友發現自己還是很愛他，於是分手一天後立刻和好，超荒謬的八點檔劇情，讓大家氣罵熊熊真的很沒出息。

有切身之痛的徐瑋吟很有感觸的說：「每一個女生一輩子都要遇過一個渣男，才會長大」。徐瑋吟表示自己很「幸運」的在還很小的時候，就遇到一個讓她遍體麟傷的男人，當年19歲的她跟男友在一起2年半後，發現男友開始不帶她參與跟朋友之間的定期聚餐，後來有次男友的好朋友傳了一張當時很難買的運動潮鞋照片給她，說男友訂了這款鞋，而且是一男一女情侶鞋，還問她有沒有收到鞋子。過了幾天，徐瑋吟發現男友腳上就是穿著那款鞋，卻什麼事也沒跟她說，讓她頓時心裡覺得奇怪，再一個多月，徐瑋吟發現男友帶了一個女生去參加朋友的聚餐，照片裡那個女生就是穿著那款潮鞋。

當時徐瑋吟雖然心裡懷疑，但很怕如果男友跟那個女生只是一群朋友去聚餐，或是那雙鞋是那個女生自己買的，所以不敢跟男友吵，也一直試著說服自己沒關係。後來，徐瑋吟幫男友整理東西發現信用卡帳單，上面有著男友跟別人去看電影的消費紀錄，而那個時間點她人在出外景，但徐瑋吟還是不敢跟男友吵，只能打電話給好友邊哭邊訴苦，但一聽到男友回家的聲音，她馬上抹去眼淚笑臉迎接，徐瑋吟說那段時間自己覺得好像快得憂鬱症，但就是不敢跟男友吵，就怕兩人一吵架男友就會離開她。徐瑋吟就這樣跟男友一起快6年，在自己25歲那年，被男友以「我跟妳在一起，我們兩個事業都會不好」為由分手。如今快30歲的徐瑋吟，回頭檢討那段自欺欺人的戀情，就覺得自己已經長大了，過去的事就讓它過去。

林采緹19歲開始與男友交往，2人在一起快5年，兩人交往期間男友劈腿7到8次，每次劈腿被抓男友總是下跪求原諒，林采緹說後來她已經抓到麻痺了，後來光是看男友某些動作就可以知道又再偷吃，男友不只慣性劈腿還脾氣差，有時甚至還會對她動手，但那陣子因為男友媽媽過世，林采緹總覺得男友情緒不佳一定有理由，加上每次男友暴怒後，總是對她特別貼心照顧到無微不至，所以一次次隱忍下來。直到有次，男友劈腿對象竟然開始把東西搬進家裡放，讓林采緹終於受不了，找來姊姊一天內把自己的東西全部搬回家，決心要跟男友分手，分手後的那個月，林采緹天天以淚洗臉，甚至每天到男友可能出現的捷運站等地方，想製造偶然的「巧遇」，但始終沒遇到，讓她好難過。幾個月後男友與劈腿分手，又回頭找林采緹，而林采緹竟然馬上答應，所以2人又復合了，現場嘉賓一聽都露出傻眼表情。本集將7月5日(二)晚上10點衛視中文台播出。