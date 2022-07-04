女星寶媽(王美華)個性親民，睿智而充滿正能量的生活態度，深受觀眾信賴喜愛，她也經常在社群分享生活點滴與心情，感情方面，寶媽最為人所熟知的是與港星曾志偉有過一段婚姻，也曾與男星汪建民交往，如今66歲的她單身，昨天(7/2)她參加了好友女兒的婚宴，被女星郁方曝光她接到了捧花，惹得全場歡呼，連在場的「綜藝大姐大」張小燕都拉著寶媽的手說：「這真是今晚的高潮！」。

女星郁方昨天在臉書po文，透露參與好友「蕭夫人」嫁女兒的大喜事，一行人開心參加婚宴，給孩子們送上祝福，參與這場喜宴的，還有張小燕、寶媽等人，郁方笑稱不僅婚宴現場布置超美，且「賓客冠蓋雲集～喜氣滿滿」。

66歲的寶媽在一群平均25歲的女孩中間參加抽捧花活動，沒想到連搶都不必搶，捧花直接掉進她懷裡。(取材自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書)

而寶媽參加了接新娘捧花的活動，郁方也坦言她就是促成這件事情的始作俑者，當時新娘準備拋捧花，主持人廣邀台下未婚女性趕緊上台來加入，「我馬上拉著寶媽的手衝上台前，此時曾國城出來擋住我們說：成熟一點！」，但郁方不聽，硬將寶媽塞進一群平均年齡25歲的女生們中間。

這群抽捧花的年輕女孩中，有個可愛的小女生跟寶媽說：「不管我們誰接到捧花～我們都會給你！」，被郁方大讚真的是好貼心懂事的女孩，而事情的發展猶如注定好一樣，「說時遲那時快！新娘子背對舞台一個拋物線，新娘捧花不偏不倚正中寶媽胸懷」，寶媽接到捧花的那個瞬間，現場響起一片掌聲，歡聲雷動。

寶媽接到捧花，連推她上台的郁方都覺得不可思議，「現場大概有超過20個單身女孩，但寶媽連搶的動作都來不及做，花就拿到了」，笑稱莫非是寶媽桃花將至？張小燕看了也超興奮，拉著寶媽說：「這真是今晚的高潮～代表著無限的希望啊！」，郁方不禁思量，直言：「説不定～～～真命天子就在燈火闌珊處！」。