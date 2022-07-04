富明集團送石斑魚到高雄市茂林區，讓民眾品嘗石斑魚。（原民會提供／林瑞益高雄傳真）

搶救台灣的石斑魚，永安漁會號召大家捐血，今日起送出兩百條冷凍石斑魚，送完為止。高雄在地企業富明集團董事長宋英明熱心公益，4日派人送石斑魚到茂林區3個部落，讓民眾相當感動。

永安區漁會總幹事李秋錦表示，將發放200尾石斑及石斑魚骨，希望捐血的民眾將好吃的石斑魚和家人分享，並廣為宣傳，請民眾一起力挺台灣優質石斑。

民進黨立委邱志偉表示，中國刻意打壓台灣農漁產，將讓台灣農漁業加速與中國脫鉤，政府除了在國內推廣優質農漁產，還將會銷售到國外，危機化成轉機，讓我國的農漁產的銷售道路更寬廣。

高雄捐血中心說，目前供給高雄、屏東、澎湖與台東醫院的血只剩5.9天的量，預估中午提供血袋給醫院後，只剩下4天的量，請民眾踴躍捐血，最好庫存可以達7天的量，會比較充裕；一天的用血量約1100袋血。

一名預約捐血的54歲李姓男子表示，他從年輕時就開始捐血，至今捐血次數上千次，他都固定捐血小板，希望幫助有需要的人，永安漁會發起捐血送石斑魚活動，他覺得很好，盼民眾踴躍捐血。

此外，富明集團董事長宋英明熱心公益，受高雄市長陳其邁日前出訪茂林送免費快篩而感動，於7月4日把海味送往茂林區多納里、萬山里、茂林里，發放280份石斑魚給弱勢家戶、文化健康站長者、獨居長者及青年會。