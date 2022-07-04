LLB亞太區少棒錦標賽賽3日進行冠軍賽，由台北市福林國小化身的中華隊以1比0擊敗地主韓國隊，也取得前往威廉波特的門票。
中華隊在3局上靠著廖芫豎安打，再利用韓國隊守備發生失誤先下一城，而廖芫豎不僅打擊有發揮，擔任先發投手的他也繳出好投，先發6局無失分，率隊奪下亞太區代表權。
這也是中華隊繼2015年台北市東園國小代表出征後，再度取得前往威廉波特的門票。中華隊將於8月17日至28日前往美國參賽。
LLB亞太區少棒錦標賽賽3日進行冠軍賽，由台北市福林國小化身的中華隊以1比0擊敗地主韓國隊，也取得前往威廉波特的門票。
中華隊在3局上靠著廖芫豎安打，再利用韓國隊守備發生失誤先下一城，而廖芫豎不僅打擊有發揮，擔任先發投手的他也繳出好投，先發6局無失分，率隊奪下亞太區代表權。
這也是中華隊繼2015年台北市東園國小代表出征後，再度取得前往威廉波特的門票。中華隊將於8月17日至28日前往美國參賽。
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