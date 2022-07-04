夏天來臨，基隆外木山大武崙沙灘每逢週末，湧入大量遊客戲水消暑，扒手也跟著變多。年約20多歲劉姓男子昨上岸時發現，同行3人錢包皆被竊，立即向派出所求助，但員警告知沙灘僅2支監視器，案件難偵破，最終未完成報案，事後他認為警方辦案不夠積極，氣憤的在網上提出質疑。

劉男接受採訪時表示，昨下午與弟弟、女友一同至大武崙沙灘戲水，約4時許，大家決定上岸充飢，卻發現背包拉鍊被拉開，自己和女友的錢包不見，弟弟的錢包雖還在，但現金已被抽光，損失約1千多元，趕緊向派出所求助。他提及，員警抵達後表明，沙灘只有2支監視器，位在廁所門口，主要對外照馬路車牌，沒有對著沙灘，周邊店家監視器也照不遠，案件難以偵破。

劉男指出，警方接著詢問還希望得到什麼協助，他提出，希望驗指紋。員警則回應，除非重大刑案，否則無法採驗指紋，加上現場有風、沙子、海水等外在影響，若包包材質不好，指紋也可能採取不完整。最後，警方又再次詢問還需要什麼幫忙，劉男自認錢財難以追回，決定先處理信用卡、身分證申報遺失等問題，未前往派出所製作筆錄完成報案。

但劉男事後回憶，員警只是不斷在旁交代，若不需要做筆錄可以取消報案，並告知要對外說是包包掉了，他認為，警方並非認真要為民眾解決問題，當下只是不斷在說明現場監視器和指紋等問題，態度消極。

對此，基隆市警局第四分局長陳啟明指出，案發時有請被害人到派出所製作筆錄，派出所並無吃案情形，目前已請同仁與劉男及其家屬聯繫釐清誤會；另請督察人員介入調查，若同仁有推諉案件情形，將會嚴懲。

基隆市警局四分局大武崙派出所長林冠丞說，昨接獲民眾報案後，隨即派員至現場處置，是雙方溝通出現誤會，並非惡意推諉案件，若當事人有問題，歡迎至派出所完成報案，本所也將加強同人溝通應對技巧。