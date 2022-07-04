香港作家倪匡3日驚傳逝世，令不少書迷感傷哀悼。大馬歌手黃明志特別發文致敬大師，表示：「曾經有香港的記者問我 『為何作品那麼大膽』？我的回答『都是從香港人身上學的』。」透露倪匡先生的書幾乎每一本他都有買，小時候看倪匡的小說比看漫畫還兇，「他電影創作也看了非常多，從他的作品裡面，除了看到滿滿的創意，還可以看到真正的創作自由，思想自由，言論自由的精神，這些都對我後來的創作有著很深的影響」。

黃明志表示在當年自由奔放的年代，香港的音樂，電影，書籍，漫畫等等藝術作品，影響了世界各地的華人，甚至非華人，作品題材之多變和大膽，讓這個小小的地方躍上了國際舞台，讓世界關注，「相信這裡有很多人都跟我一樣，是看著這些作品長大的。反觀現在，那些曾參與過香港最輝煌的創作時代的人，不是跪了，就是走了... 讓人不勝唏噓」，不捨香港的藝術創作精神，隨著這些偉大的藝術家的離世慢慢的跟著消失中。