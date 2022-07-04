蘋果新機iPhone 14問世在即，市場卻先傳「砍單說」，然而，隨著分析師、供應鏈出面駁斥，砍單疑雲遭「打臉」、市場利空淡化，蘋果概念股4日重展笑顏，國巨（2327）不甩大盤震盪，開盤4分鐘完成填息、漲逾3％，欣興（3037）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）、友達（2409）也同步止穩。

蘋果秋季發表會已進入倒數階段，iPhone 14系列新機預計9月發表，惟全球通膨高漲，消費性電子產品「剉咧等」，市場傳出蘋果將下修iPhone 14新機初期備貨量，新機效益恐蒙塵。

不過，供應鏈指標大廠4日出面滅火，直指並未接獲蘋果砍單通知，強調iPhone 14初期備貨量將維持9,000萬支至1億支不變，iPhone相關供應鏈下半年訂單暫無虞，分析師也強調相關資訊與調查結果不符，預估蘋果訂單僅會推遲而非削減。

分析師、供應鏈出面信心喊話，為蘋果供應鏈打上一劑「強心針」，指標股包括國巨、鴻海、友達4日同步除息，國巨上演開盤4分鐘填息盛況；鴻海早盤雖一度失守百元、呈現貼息，惟盤中也拉至102元；友達則也上漲近3％，填息路已完成近半。

此外，建準、偉詮電、大立光、健鼎、欣興、景碩、聚積、臻鼎-KY、誠美材、譜瑞-KY、聚鼎等，漲幅也落在2％之上。

不過，蘋果供應鏈「老大哥」台積電股價仍舊疲軟、續跌逾1.5％，盤中最低價再探443元，創2020年11月來新低。

群益投顧董事長蔡明彥指出，蘋果本次新機預期Pro版瀏海將會消失，改採打孔螢幕，所有版本螢幕均為LTPO、每款機型皆搭載LiDar，預期北美、歐洲換機需求，可望抵銷大陸手機市場不景氣情況，今年iPhone出貨量預估將達2.44億支，年增0.6％。

不過，他也分析，今年來PC、手機以及電視等資通訊產品銷售量、價均預期出現衰退，僅蘋果業績有機會持穩、為主要成長帶動者，蘋果股價回穩前，國內科技股仍將承壓。