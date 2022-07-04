台東縣卑南鄉公所邀請「即將成真火舞團」在杉原海水浴場，表演精采火舞秀。（莊哲權攝）

台東縣卑南鄉公所邀請「即將成真火舞團」在杉原海水浴場，表演精采火舞秀。（莊哲權攝）

台東縣卑南鄉公所邀請「即將成真火舞團」在杉原海水浴場，表演精采火舞秀。（莊哲權攝）

台東縣卑南鄉公所邀請「即將成真火舞團」在杉原海水浴場，表演精采火舞秀。（莊哲權攝）

台東縣卑南鄉公所邀請「即將成真火舞團」在杉原海水浴場，表演精采火舞秀。（莊哲權攝）

台東縣卑南鄉公所邀請「即將成真火舞團」在杉原海水浴場，表演精采火舞秀。（莊哲權攝）

台東縣卑南鄉公所邀請「即將成真火舞團」在杉原海水浴場，表演精采火舞秀。（莊哲權攝）

火舞擊浪杉原灣！台東縣卑南鄉公所昨天傍晚邀請「即將成真火舞團」在杉原海水浴場用火焰熱情燃燒沙灘與夜空，太平洋的浪潮與熾熱的火焰相互搭配，令人目不暇給，而壓軸的希望火龍舞點亮台灣，更讓現場1000多名觀眾鼓掌叫好。

夜幕低垂，火浪潮起，點亮希望火龍，遨遊在美麗杉原灣！從國際紅回台灣的「Coming true 即將成真火舞團」，昨天傍晚在台東杉原海水浴場以火舞擊浪，精湛的技藝搭配熊熊火焰，絢爛奪目，約1600名觀眾席地而坐，攝影玩家狂按快門不手軟，度過一個超級震撼的夜晚。

卑南鄉長許文獻表示，這幾天受2個颱風的影響，公所也一直考慮要不要繼續延期或取消，但如同面對疫情一樣，若沒人有帶頭做起，觀光旅遊只會繼續低迷，因此決定配合台東縣政府熱氣球嘉年華從暑假開始就帶頭衝刺，一起協助振興，真的做到「擊浪杉原灣 、台東亮起來」。

來自桃園的即將成真火舞團團長蔡宏毅說，杉原灣場地真的是得天獨厚，很感謝卑南鄉公所的邀約，團員這幾天冒雨彩排，就為了在台東呈現最美好的演出，感謝老天爺昨晚沒下雨，更感謝所有觀眾陪伴我們度過1個美好的夜晚。

卑南鄉公所表示，即將成真火舞團是台灣惟一大型火舞劇職業舞團，2016曾挑戰亞洲達人秀、中國達人秀，2017曾參與錄製央視春晚，2018在台北火舞公演《乾杯》，2019南投燈會、2020彰化燈會、2022高雄燈會都能見到他們的身影，此次配合杉原海水浴場演出籌畫了萬籟潮響、擊浪火鼓、火浪潮起、希望之火以及海嘯龍鳴等5支劇碼，希望疫情之後能帶來希望與祝福。